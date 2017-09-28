Укрэксимбанк предлагает специальную карту для детей и подростков - Maestro TeenCard

На пути к Сashless economy в Украине одним из важнейших факторов является повышение финансовой грамотности населения. С целью финансового воспитания юного поколения Укрэксимбанк предлагает своим клиентам - физическим лицам, у которых есть дети и подростки, оформить международную платежную карту Maestro TeenCard. Эта карта оформляется на имя ребенка дополнительно к карточному счету одного из родителей и имеет целый ряд преимуществ:

* оформление и годовое обслуживание карты TeenCard стоит всего 30 грн.;

* деньги размещены на счете в надежном государственном банке;

* родители самостоятельно устанавливают лимиты использования средств на TeenCard;

* ежемесячно банк предоставляет выписку по всем проведенным по карте операциям;

* информационные сообщения (SMS, Viber и т.д.) о попытках проведения и фактически проведенным операциям по TeenCard поступают на телефон одного из родителей - собственника основной карты;

* с помощью Интернет-банкинга EnterEXIM и мобильного банкинга от Укрэксимбанка родители всегда имеют актуальную информацию о состоянии карточного счета, а также могут самостоятельно изменять лимиты использования карты, блокировать/разблокировать карту.

Кроме того, если ребенок учится за границей, то Maestro TeenCard - это наиболее удобный способ передать ему деньги. Ведь для этого родителям необходимо просто пополнить свой карточный счет, - и деньги становятся доступными для ребенка в режиме он-лайн.

Карта Maestro TeenCard является международной и может использоваться в банкоматах и торговой сети по всему миру, а также в сети Интернет.