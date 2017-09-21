Безопасные покупки монет на интернет-аукционе Crafta.ua

Площадка Crafta Коллекции - динамично развивающийся интернет-аукцион. Сегодня здесь представлены все направления в коллекционировании. Одним из востребованных является нумизматика Украины. Многие коллекционеры покупают монеты НБУ на Crafta.ua, пополняя свои коллекции, а также делая инвестиции.

Ассортимент представленных товаров

Юбилейные монеты Украины на интернет-аукционе относятся к наиболее востребованной категории лотов. Популярность украинской нумизматике постоянно растет, и администрация сайта развивает этот сектор, способствуя удовлетворению стабильно растущего спроса.

Монеты НБУ на этой площадке представлены в следующих основных группах:

- пробные и редкие;

- обиходные;

- памятные и юбилейные;

- инвестиционные.

Очень популярными среди посетителей интернет-площадки Crafta Коллекции являются разделы, в которых представлена малотиражная продукция Национального Банка Украины. Наиболее ценными являются инвестиционные монеты НБУ на сайте. Эти монеты изготовлены из драгоценных металлов высокой пробы малыми тиражами. Поэтому их цена стабильно растет.

Страхование покупок: как это работает

Пользователей ресурса привлекает не только обширный ассортимент, по и действующая Программа защиты покупателей, которая гарантирует безопасность сделок в интернете.

Для защиты покупателей администрацией интернет-аукциона Crafta.ua разработана система страхования покупок. Пострадавший от действия мошенников покупатель может обратиться в службу поддержки пользователей.

Указав в сообщении номер заказа, дату совершения сделки, перечисленную мошеннику сумму, а также свои контактные данные, пострадавшая сторона может рассчитывать на компенсацию в размере до 3 000 гривен, вне зависимости от того, какое количество предметов было заказано по этой сделке.

К письму нужно прикрепить изображение документа, подтверждающего перевод средств (чек, квитанцию), сохраненную переписку с продавцом в виде скриншота (с указанием даты и времени переписки), а также копию обращения в правоохранительные органы по факту мошенничества и выдержку из Единого Реестра Досудебных Расследований с указанием номера дела.





Особенности страхования покупок на Crafta Коллекции

Покупая слишком дешевые юбилейные монеты Украины на интернет-аукционе Crafta.ua у продавца с низким рейтингом, покупатель должен помнить о том, что программа страхования покупок имеет ряд ограничений. Ее действие не распространяется на следующие случаи:

- товар попадает под категории запрещенных к публичной продаже на Crafta.ua;

- рейтинг продавца меньше 5;

- со времени сделки прошло больше 3 месяцев;

- покупатель не предоставил администрации требуемые данные (свои контакты, копию переписки с продавцом);

- продавец не указал при обработке заказа реквизиты для перевода денег, а сообщил их покупателю приватным способом;

- адрес доставки расположен за пределами Украины;

- товар не доставлен, или доставлен поврежденными по вине службы доставки;

- доставленный товар не соответствует ожиданиям покупателя;

- предмет доставлен лично продавцом или кем-то, кто не является сотрудником службы доставки;

- оплата за покупку совершена наличными при встрече.

Покупатель также не сможет воспользоваться Программой защиты покупок, если на момент обращения он уже получил компенсацию по страховке.

Выполнив же перечисленные выше требования, покупатель получит возмещение понесенного ущерба. Программа защиты покупок - надежная охрана ваших сделок!