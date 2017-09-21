Международные грузоперевозки

Практически любой бизнес время от времени требует осуществления перевозок грузов. Организовать этот процесс сложно в любом случае, тем более, если вам предстоит иметь дело с опасными грузами или скоропортящимися продуктами. Грузоперевозки, как правило, требуют внимательного подхода к организации процесса и налаженной схемы работы. Потому часто такие дела принято доверять профессиональным логистическим организациям.

Предприниматели, работающие с другими странами, непременно знают, что в такой ситуации необходимо регулярно осуществлять международную транспортировку грузов. В этом случае сложность перевозки не ограничивается лишь типом груза и транспортного средства, но и состоит в необходимости оформления множества документов для проезда по территориям стран и выгрузки товара в месте назначения.

Перевозки морем: особенности

В классификации грузоперевозок по типу транспортного средства отдельным видом является морская транспортировка. Морские перевозки позволяют экономить средства, так как считаются одним из самых бюджетных методов. Перевозка морских контейнеров осуществляется при помощи водного транспорта. В зависимости от типа груза, требующего перевозки, подбирается соответствующее средство.

Международные морские контейнерные перевозки подходят для грузов, которые требуют разных условий транспортировки. К примеру, существуют судна со встроенными рефрижераторами, поддерживающими конкретный температурный режим. Перевозки по морю – надежный и безопасный тип доставки, идеально подходящий для крупногабаритных и сборных грузов.

Морская транспортировка может быть полезна при перевозках из Турции, Египта, Китая и других заморских стран. Так как зачастую в этих направлениях везут текстиль, сухие специи, продукты питания и бытовую химию, удобство морских транспортировок в этом случае сложно переоценить. Длительность доставки зависит от расстояния между пунктами, а оснащенное необходимым оборудованием судно поддерживает сохранность груза.

Морские перевозки в DSV

Транспортировки, которые не имеют срочности, удобнее всего осуществлять по морю. Поэтому в качестве одной из опций компания DSV предлагает воспользоваться услугой морских контейнерных перевозок. Доверьте доставку своего груза нам – и он будет переправлен в условленный срок надежным и комфортным способом. DSV гарантирует ответственный подход и профессиональное качество услуг. Стоимость и срок перевозки, а также непосредственно транспортное средство определяется индивидуально для каждой перевозки.