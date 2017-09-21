Финансовые новости
- |
- 21.09.17
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Международные грузоперевозки
14:10 21.09.2017 |
Практически любой бизнес время от времени требует осуществления перевозок грузов. Организовать этот процесс сложно в любом случае, тем более, если вам предстоит иметь дело с опасными грузами или скоропортящимися продуктами. Грузоперевозки, как правило, требуют внимательного подхода к организации процесса и налаженной схемы работы. Потому часто такие дела принято доверять профессиональным логистическим организациям.
Предприниматели, работающие с другими странами, непременно знают, что в такой ситуации необходимо регулярно осуществлять международную транспортировку грузов. В этом случае сложность перевозки не ограничивается лишь типом груза и транспортного средства, но и состоит в необходимости оформления множества документов для проезда по территориям стран и выгрузки товара в месте назначения.
Перевозки морем: особенности
В классификации грузоперевозок по типу транспортного средства отдельным видом является морская транспортировка. Морские перевозки позволяют экономить средства, так как считаются одним из самых бюджетных методов. Перевозка морских контейнеров осуществляется при помощи водного транспорта. В зависимости от типа груза, требующего перевозки, подбирается соответствующее средство.
Международные морские контейнерные перевозки подходят для грузов, которые требуют разных условий транспортировки. К примеру, существуют судна со встроенными рефрижераторами, поддерживающими конкретный температурный режим. Перевозки по морю – надежный и безопасный тип доставки, идеально подходящий для крупногабаритных и сборных грузов.
Морская транспортировка может быть полезна при перевозках из Турции, Египта, Китая и других заморских стран. Так как зачастую в этих направлениях везут текстиль, сухие специи, продукты питания и бытовую химию, удобство морских транспортировок в этом случае сложно переоценить. Длительность доставки зависит от расстояния между пунктами, а оснащенное необходимым оборудованием судно поддерживает сохранность груза.
Морские перевозки в DSV
Транспортировки, которые не имеют срочности, удобнее всего осуществлять по морю. Поэтому в качестве одной из опций компания DSV предлагает воспользоваться услугой морских контейнерных перевозок. Доверьте доставку своего груза нам – и он будет переправлен в условленный срок надежным и комфортным способом. DSV гарантирует ответственный подход и профессиональное качество услуг. Стоимость и срок перевозки, а также непосредственно транспортное средство определяется индивидуально для каждой перевозки.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Молдавии повторно принял отклоненные президентом законы
ТОП-НОВОСТИ
|Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016 – Госстат
|Уровень теневой экономики в Украине в I кв. снизился до 37% ВВП - МЭРТ
|Как Коболев ломает планы Гройсмана
|Рокадная дорога. Куда Россия сможет перебрасывать войска по новой ж/д ветке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международные грузоперевозки
|В Киеве запустили сервис бесконтактной оплаты парковки авто смартфоном
|Падение цен на фасадный декор: скидка 50% от компании Grafio-Decor
|ПриватБанк открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам
|УКРГАЗБАНК снижает процентные ставки на ипотеку
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
Это интересно
|Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass
|Почему полный переход на электромобили случится не сразу
|В Швейцарии закрыли биржу по продаже поддельной криптовалюты
|Корейский конкурент BMW 3 series: три мотора, Launch Control и алюминий в салоне
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов
|Ford решил делать электрокары вместе с индийской Mahindra
|Dodge перейдет на платформы Maserati