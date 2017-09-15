Падение цен на фасадный декор: скидка 50% от компании Grafio-Decor

У вас остался всего месяц, чтобы превратить фасад здания в настоящее произведение архитектурного искусства! Спешите воспользоваться уникальным предложением компании Grafio-Decor и заказать услугу оформления фасада пенополистиролом. Креативные специалисты сделают из серой постройки шедевр, дополнив ее оригинальными элементами. Полный перечень товаров доступен на сайте компании "Графио-Декор".

Дизайнеры и архитекторы выбирают фасадный декор из пенопласта, потому что этот материал:

влагонепроницаемый - не теряет презентабельный вид при любой погоде;

теплоизолирующий - помогает поддерживать микроклимат в доме;

легкий - не создает дополнительную нагрузку на несущие стены;

эстетичный - подчеркивает аутентичность архитектурных стилей.

Компания Grafio-Decor предлагает скидку до 50% на все изделия серии green line. Акционный товар всегда в наличии на складе и доступен в полном объеме! Если нет, его изготовление в приоритете. Вы можете заказать материалы по минимальным ценам без предоплаты!

Хотите воплотить в фасадном декоре собственные идеи? Grafio-Decor предоставляет услугу разработки деталей из качественного пенопласта по чертежам заказчика. После 90 - 100% предоплаты изделия запускаются в обработку и покрываются гладким акриловым составом. Подробнее о производственном процессе и порядке принятия в работу индивидуальных заказов вы можете узнать на нашем сайте или в разговоре с менеджером.

Почему Grafio-Decor? За плечами этой компании 10 лет успешной работы в выбранной сфере, более 100 завершенных проектов, тысячи товарных позиций и разработка уникальной технологии производства архитектурных деталей из пенопласта. Фасад - лицо вашего дома! Так пусть же оно выглядит эстетично, аккуратно и стильно!