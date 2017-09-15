Финансовые новости
- |
- 15.09.17
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Падение цен на фасадный декор: скидка 50% от компании Grafio-Decor
08:04 15.09.2017 |
У вас остался всего месяц, чтобы превратить фасад здания в настоящее произведение архитектурного искусства! Спешите воспользоваться уникальным предложением компании Grafio-Decor и заказать услугу оформления фасада пенополистиролом. Креативные специалисты сделают из серой постройки шедевр, дополнив ее оригинальными элементами. Полный перечень товаров доступен на сайте компании "Графио-Декор".
Дизайнеры и архитекторы выбирают фасадный декор из пенопласта, потому что этот материал:
Компания Grafio-Decor предлагает скидку до 50% на все изделия серии green line. Акционный товар всегда в наличии на складе и доступен в полном объеме! Если нет, его изготовление в приоритете. Вы можете заказать материалы по минимальным ценам без предоплаты!
Хотите воплотить в фасадном декоре собственные идеи? Grafio-Decor предоставляет услугу разработки деталей из качественного пенопласта по чертежам заказчика. После 90 - 100% предоплаты изделия запускаются в обработку и покрываются гладким акриловым составом. Подробнее о производственном процессе и порядке принятия в работу индивидуальных заказов вы можете узнать на нашем сайте или в разговоре с менеджером.
Почему Grafio-Decor? За плечами этой компании 10 лет успешной работы в выбранной сфере, более 100 завершенных проектов, тысячи товарных позиций и разработка уникальной технологии производства архитектурных деталей из пенопласта. Фасад - лицо вашего дома! Так пусть же оно выглядит эстетично, аккуратно и стильно!
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад
|Пять фактов о строительном буме в Киеве: стоит ли ждать обвала цен на квартиры
|Порошенко надеется на создание антикоррупционной палаты в следующем месяце
|Минфину России поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам
|УКРГАЗБАНК снижает процентные ставки на ипотеку
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
|Банк ПИВДЕННЫЙ предлагает детскую платежную карту #CoolCard
|Открывайте мир высокой моды с картой Mastercard от ПУМБ и выигрывайте поездку в Милан
|УКРГАЗБАНК предлагает кредиты на приобретение новых автомобилей Great Wall от 0,01% годовых
Это интересно
|Дополненная реальность: удастся ли Apple реализовать амбиции?
|Предвестник будущего Kia Proceed — это фастбек с парфюмерией внутри
|Новый Renault Megane RS получил полноуправляемое шасси и «робот»
|Электрокроссовер VW научили открывать двери голосовыми командами
|Apple Watch series 3 получили модуль сотовой связи
|Компания Renault встроила электрокар в умный дом
|iPhone 8 и 8 Plus — снова в стеклянном корпусе