УКРГАЗБАНК снижает процентные ставки на ипотеку

Одним из основных приоритетов работы УКРГАЗБАНКА является создание максимально доступных условий ипотечного кредитования для каждого украинца. Именно поэтому УКРГАЗБАНК постоянно совершенствует программы жилищного кредитования. Теперь, с 1 сентября 2017 года УКРГАЗБАНК снижает процентные ставки по стандартным условиям кредитования покупки жилья на первичном рынке на 3 процентных пункта.

В связи с этим, кроме конкурентоспособных процентных ставок, условия ипотечного кредитования физических лиц от УКРГАЗБАНКА стали одними из лучших на рынке - максимальный срок финансирования до 20 лет с минимальным взносом 30%.

Стабильное восстановление спроса у населения на ипотеку с начала 2017 года, постоянное совершенствование условий кредитования УКРГАЗБАНКА, приводит к увеличению объемов выданных кредитов населению, и как следствие, к восстановлению лидирующих позиций Банка на рынке ипотечного кредитования физических лиц.

Кроме того, недавно были снижены процентные ставки по стандартной программе кредитования покупки жилья на вторичном рынке недвижимости на 3,1% с минимальным взносом 20% при покупке жилья.