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УКРГАЗБАНК снижает процентные ставки на ипотеку
21:19 06.09.2017 |
Одним из основных приоритетов работы УКРГАЗБАНКА является создание максимально доступных условий ипотечного кредитования для каждого украинца. Именно поэтому УКРГАЗБАНК постоянно совершенствует программы жилищного кредитования. Теперь, с 1 сентября 2017 года УКРГАЗБАНК снижает процентные ставки по стандартным условиям кредитования покупки жилья на первичном рынке на 3 процентных пункта.
В связи с этим, кроме конкурентоспособных процентных ставок, условия ипотечного кредитования физических лиц от УКРГАЗБАНКА стали одними из лучших на рынке - максимальный срок финансирования до 20 лет с минимальным взносом 30%.
Стабильное восстановление спроса у населения на ипотеку с начала 2017 года, постоянное совершенствование условий кредитования УКРГАЗБАНКА, приводит к увеличению объемов выданных кредитов населению, и как следствие, к восстановлению лидирующих позиций Банка на рынке ипотечного кредитования физических лиц.
Кроме того, недавно были снижены процентные ставки по стандартной программе кредитования покупки жилья на вторичном рынке недвижимости на 3,1% с минимальным взносом 20% при покупке жилья.
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