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Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
17:08 05.09.2017 |
Наряду с традиционным видом продаж пользуется популярностью и онлайн вариант, то есть интернет-магазин. Одновременное использование всех каналов коммуникации с потребителем представляет новую ступеньку в эволюции продаж - омни-ритейл. Такой вид - интегрированный подход к потребителю. Покупатель сам может сделать выбор, через какой канал совершать приобретение. Это, по сути, соединение всех возможных вариантов покупки товара.
Розничные точки и интернет-магазин MOYO работают по принципу омни-ритейла. Особенности заключаются в том, что:
Особенности работы MOYO
В интернет-магазине можно быстро найти подходящий товар, ознакомиться со всеми характеристиками и приобрести его, а в розничной сети MOYO, помимо всего, воспользоваться интересными предложениями. К примеру, системой Trade-in, которая предполагает обмен старой техники на покупку новой со скидкой, или программой лояльности, доступной даже без совершения первой покупки. Также потребителю предлагается:
Ассортимент и направления работы MOYO постоянно расширяются для удовлетворения всех потребностей покупателя. Например, ОМНИ-ритейл обеспечивает мгновенную доставку, которая уже доступна не только в Киеве, но и в Одессе. Можно воспользоваться и быстрым самовывозом: после заказа продукции на сайте, при ее наличии клиент забирает товар в ближайшей розничной точке спустя 20 минут после оформления заказа.
Сеть магазинов придерживается главных ценностей:
Удобство для покупателя, оперативность, высокий уровень сервиса, профессиональная помощь - то, что получает каждый, обратившись в сеть магазинов MOYO.UA.
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