Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA





Наряду с традиционным видом продаж пользуется популярностью и онлайн вариант, то есть интернет-магазин. Одновременное использование всех каналов коммуникации с потребителем представляет новую ступеньку в эволюции продаж - омни-ритейл. Такой вид - интегрированный подход к потребителю. Покупатель сам может сделать выбор, через какой канал совершать приобретение. Это, по сути, соединение всех возможных вариантов покупки товара.

Розничные точки и интернет-магазин MOYO работают по принципу омни-ритейла. Особенности заключаются в том, что:

покупка совершается из любой доступной точки;

обслуживание производится на профессиональном уровне на любом объекте;

потребителю предоставляется несколько вариантов доставки.

Особенности работы MOYO

В интернет-магазине можно быстро найти подходящий товар, ознакомиться со всеми характеристиками и приобрести его, а в розничной сети MOYO, помимо всего, воспользоваться интересными предложениями. К примеру, системой Trade-in, которая предполагает обмен старой техники на покупку новой со скидкой, или программой лояльности, доступной даже без совершения первой покупки. Также потребителю предлагается:

более 50 000 наименований товаров: гаджеты, бытовая и климатическая техника, программное обеспечение, спортивные товары, расходные материалы, аксессуары, косметика и парфюмерия, садовые инструменты и инвентарь и другие;

оформление заказа на сайте и его бесплатная доставка в ближайшую розничную точку, где специалист протестирует товар, а также сможет подобрать для него аксессуары;

настройка и услуги по ремонту техники;

консультация специалистов офлайн или онлайн-операторов 24/7.

Ассортимент и направления работы MOYO постоянно расширяются для удовлетворения всех потребностей покупателя. Например, ОМНИ-ритейл обеспечивает мгновенную доставку, которая уже доступна не только в Киеве, но и в Одессе. Можно воспользоваться и быстрым самовывозом: после заказа продукции на сайте, при ее наличии клиент забирает товар в ближайшей розничной точке спустя 20 минут после оформления заказа.

Сеть магазинов придерживается главных ценностей:

удовлетворение желаний каждого клиента;

обеспечение высокого уровня обслуживания;

доброжелательное отношение к клиентам;

честность.

Удобство для покупателя, оперативность, высокий уровень сервиса, профессиональная помощь - то, что получает каждый, обратившись в сеть магазинов MOYO.UA.