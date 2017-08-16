Ощадбанк відновив видачу «теплих» кредитів

Ощадбанк - лідер урядової програми з енергоефективності «Ощадний дім» - відновив надання «теплих» кредитів. «Теплі» кредити набули великої популярності протягом 2014-2017 років. Сьогодні завдяки рішенню уряду про виділення компенсацій з бюджетних коштів їх видачу відновлено.

Нагадуємо, що за цією програмою банк надає кредити на здійснення енергоефективних заходів як в окремій квартирі, так і в приватному будинку, а також у багатоквартирних будівлях. У рамках програми «Ощадний дім» держава компенсує позичальникам 20% суми кредиту (до 12 тис. грн.) на придбання негазових котлів та 35% суми кредиту (до 14 тис. грн.) на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання та відповідних додаткових матеріалів до них. Для субсидіантів компенсація становить 35% (максимум 12 тис. грн. або 14 тис. грн. відповідно).

Також програма отримує підтримку з боку міських, районних і обласних адміністрацій, які виділяють кошти з місцевих бюджетів на додаткову компенсацію відсотків або частини кредиту. Наразі таких партнерських програм в Ощадбанку 70, що підкреслює стратегічну важливість програми «Ощадний дім».

«Теплий» кредит для конкретної людини - це утеплення будинку або квартири, заощадження на комунальних платежах, а для країни в цілому - значна економія енергоресурсів, зниження споживання газу. Найпопулярнішими заходами з підвищення енергоефективності є встановлення енергозберігаючих вікон, лічильників тепла, утеплення фасадів будівель. Клієнти, які скористались програмою «Ощадний дім», вже відчули ефективність тепломодернізації житла. Економія тепла за рахунок раціонального використання енергії за оцінками експертів становить від 30 до 50 відсотків», - наголосила директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.

Урядова програма «Ощадний дім» стала наймасштабнішою за роки незалежності України. Ощадбанк - беззаперечний лідер кредитування населення в рамках цієї програми з часткою 80%. Сума наданих Ощадбанком протягом 2014-2017 років кредитних коштів за цією програмою перевищила 2 млрд. 725 млн. грн. Це 162 тис. кредитів на утеплення житла. 64% «теплих» кредитів видано на придбання енергоефективного обладнання для приватних будинків, 36% - на утеплення квартир.

Детальна інформація про програму «Ощадний дім» - на офіційному сайті, в Контакт-центрі за тел.: 0-800-210-800 та у відділеннях Ощадбанку.