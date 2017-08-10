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Альтернативний варіант депозитних програм - ОВДП
10:26 10.08.2017 |
Банк Кредит Дніпро пропонує клієнтам альтернативний депозитним програмам варіант розміщення грошових коштів - купівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
ОВДП - це облігації, випущені від імені держави з метою фінансування загальнодержавних потреб. Мінфін України здійснює випуск трьох різновидів ОВДП: стандартних (номінованих у гривні), індексованих і номінованих в інвалюті, щодо яких випуск і погашення купона і номіналу здійснюється в іноземній валюті. Хранителем ОВДП є НБУ, а держава - гарант стовідсоткового повернення вкладень. Фінансово вигідними облігації внутрішньої держпозики роблять фіксована висока процентна ставка як у гривні, так і в інвалюті, а також можливість продажу на вторинному ринку. Дохід від операцій з ОВДП звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб.
Процедура придбання і проведення операцій з ОВДП проста і зручна. Клієнт відкриває рахунок у цінних паперах із подальшим підписанням договору на брокерське обслуговування. У супроводі компетентного співробітника відбувається підбір, придбання і зарахування ОВДП на рахунок клієнта в цінних паперах. Після закінчення терміну згідно з випуском ОВДП Міністерство фінансів України виплачує клієнту на рахунок у банку номінальну вартість цінних паперів і накопичені відсотки.
«Ми не припиняємо роботу над розширенням послуг для заможних клієнтів, і ОВДП є альтернативним інструментом із розміщення вкладень. Висока надійність, максимальна прибутковість, а також гнучкість термінів - основні переваги ОВДП, - сказав Максим Шахалов, директор з приватного банкінгу Банку Кредит Дніпро. - На наш погляд, сьогодні це дуже перспективний напрямок розміщення коштів. Тільки минулого року обсяг торгів ОВДП склав понад 200 млрд грн. І зараз один із найбільш вдалих моментів для того, щоб вкладати кошти в держпапери. Ринок цінних паперів зі все ще високими ставками і порівняно невеликими ризиками сьогодні один із найефективніших варіантів збереження і примноження коштів».
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