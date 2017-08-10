Выбираем свой девайс в магазинах электронных сигарет в Киеве

Новичок в вейпинге чувствует себя маленьким ребенком: он ничего не понимает, но ему все интересно. На фоне этого возникает огромное количество вопросов.

Особенно это касается е-сигарет. Ведь магазины электронных сигарет в Киеве переполнены огромным количеством разнообразных вариантов. В интернет-магазине Just Vape е-сигареты представлены в отдельных каталогах. А помимо этого есть еще разделы с различными аксессуарами и другими элементами.

Естественно такое изобилие пугает пользователей. Ведь они ничего не могут понять в этих терминах. Не расстраивайтесь заранее, а просто прочитайте элементарные советы.

Выбираем модный девайс

1. Учитываем собственные предпочтения

Для начала определитесь с размерами. Маленькие модели хорошо прячутся в карман и занимают минимум места на столе. Габаритные в этом плане не самые удобные, но имеют более мощные характеристики. А еще определитесь с дизайном и цветом: предлагаются варианты для него и для нее.

2. Обращаем внимание на возможности

Емкость аккумулятора, регулятор мощности, напряжения, подачи воздуха - интересуйтесь этими моментами у консультантов. А еще уточните насчет простоты обслуживания.

3. Тщательно изучаем ассортимент

Некоторые в целях экономии времени выбирают первую попавшуюся модель, но об этом можно серьезно пожалеть, заказав китайскую подделку. Не спешите с выбором. Во-первых, обращайтесь только в специализированные точки продажи. Во-вторых, убедитесь в качестве ассортимента.

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