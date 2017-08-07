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Автомобили от Infiniti
15:48 07.08.2017 |
Японские автомобили наряду с немецкими и американскими заслуженно считаются одними из лучших. Всё потому, что после окончания Второй мировой войны японцы испытали резкий экономический бум, который повлиял на абсолютно все сферы промышленности. Пожалуй, даже ребёнок сможет назвать такие марки японских машин, как Mitsubishi, Toyota, Nissan и прочие. Такой производитель авто, как Infiniti, также заслуживает внимания.
История компании Infiniti
Компания Infiniti является дочерней фирмой компании Nissan Motor. Это позволяет Infiniti пользоваться новейшими технологиями материнской компании и выпускать на рынок качественный продукт. Продукт этот потребляется в странах Северной Америки, на Ближнем Востоке, на Тайване и в Южной Корее, в России и Украине. Фирма была создана в далёком 1989 году и уже почти 30 лет ей удаётся держать марку качества на достаточно высоком уровне.
Учитывая, кто стоит над Infiniti, нетрудно догадаться, что все модели данной фирмы созданы на базе автомобилей от Nissan. Основной платформой для седанов, кроссоверов и купе от Infiniti является Nissan FM. Главный рынок, на котором ведёт свою деятельность Infiniti, – это рынок Соединённых Штатов. Сам проект начал реализовываться в США ещё в 1985 году, а вот во весь голос она заявила о себе уже в ноябре 1989 года. Естественно, Infiniti пришлось выдержать борьбу с именитыми американскими и европейскими корпорациями, хотя и японские конкуренты из Toyota и Mitsubishi тоже всеми силами вставляли палки в колёса дочерней фирмы Nissan.
Особенности проекта Infiniti
Infiniti – это проект, призванный изменить мировоззрение американских потребителей, считавших модели Nissan слишком простыми автомобилями. Даже название и логотип проекта были выбраны неслучайно: они символизируют безграничное и постоянное движение вперёд, стремление к инновациям.
Сумели японцы найти интересное решение и в плане наименования моделей авто. Аж до 2014 года буквы в названии модели обозначали размер машины (чем дальше по алфавиту, тем крупнее), а цифрами – объём двигателя. После этого все модели стали именоваться Q (для кабриолетов, купе и седанов) и QX (для внедорожников и кроссоверов). После 2014 года цифры стали обозначать объём двигателя.
Автомобили от Infiniti определённо заслуживают внимания всех автоэкспертов.
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