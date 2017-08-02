Новинка от KIA Motors, на которой так и хочется прокатиться – уже в Украине!

Южнокорейская автомобилестроительная компания, что входит в десятку лучших мировых производителей автомобильного транспорта, не устает баловать потребителей очередными новациями. Новый KIA Sportage, от одного взгляда на который пробегает дрожь по телу, какая же это мощь! Хотите больше узнать о машине? Перейдите по ссылке, там вся полезная для покупателя информация.

Корейские авто уже не первый год бороздят украинскими просторами. И уже зарекомендовали себя, как надежная техника для городских улиц, загородных автострад и бездорожья. А для украинского водителя другого и не надо, если вспомнить, в каком состоянии находится дорожная инфраструктура в некоторых регионах.

Компактные кроссоверы модели Sportage компания выпускает с 1992 года. Модификации уже достигли четверного поколения. Создается впечатление, что конструкторы обладают способностью предугадывать события, что непременно произойдут в области современного автомобилестроения. Вот почему KIA сохраняет устойчивые позиции на рынке.

Уже сегодня в Украине можно провести качественный тест-драйв Sportage, что, кстати, в 2016 году был удостоен профессиональной награды Red Dot award. Испытайте невообразимое чувство удобства и комфортности езды!

Автолюбители с опытом, наверное, помнят, что еще несколько лет назад модельный ряд KIA не прошел должную проверку краш-тестирования. Точнее, прошел, но вовсе не на «отлично». Замечания по уровню безопасности были учтены максимально. Теперь корейские машины не менее безопасны на дороге, чем прославленные немецкие и американские марки. С одной большой поправкой – они доступнее по цене.

Официальный дистрибьютор с авторизированным техсервисом реализует данную модель КИА в семи вариантах расцветки корпуса, восьми известных модификаций. Бортовой компьютер работает в режиме «all inclusive», то есть обеспечены все современные удобства для пассажиров и непосредственно водителя. Можно и дальше петь дифирамбы автомобилю, но лучше все увидеть и испытать лично. Рассматривается вариант покупки авто в кредит.