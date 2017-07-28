«Параллель» дарит 1 л топлива на каждую заправку

Мы знаем, что вам нужно этим летом! Это топливо в подарок!

С 17 июля по 3 сентября 2017 г. в сети АЗС «Параллель» действует акция «Дарим литры». Участвуя в этой акции, вы гарантировано получите в подарок 1 литр любого топлива.

Условия, как всегда, просты:

- быть участником или присоединиться к программе КартБланш;

- осуществить единоразовую покупку бензина или дизельного топлива любой марки объемом 14 литров и более;

- осуществить единоразовую покупку газа объемом 24 литра и более.

Участники акции, которые осуществили акционную заправку бензином или дизельным топливом, получают 1 литр в подарок за каждые заправленные 14 литров.

Участники акции, которые осуществили акционную заправку газом, получают 1 литр в подарок за каждые заправленные 24 литра.

Подарочные литры начисляются условно. Информация об их количестве отображается в кассовом чеке участника акции накопительно.

При накоплении 5 подарочных литров участнику акции на бонусную карту КартБланш автоматически начисляются бонусы в сумме равной стоимости 5 литров заправленного топлива по цене последней акционной заправки. Информация о количестве начисленных бонусов отображается в кассовом чеке участника акции. После данного начисления цикл сбора подарочных литров начинается заново. Начисление подарочных литров в виде акционные бонусы осуществляется автоматически только после накопления участником акции 5 подарочных литров.

Например: Вы единоразово заправили 20 литров бензина А-95 Perfekt. За данную заправку получаете 1 подарочный литр, что отображено в чеке «Собран экв-т 1 л топлива». В следующий раз вы единоразово заправили 30 литров бензина А-95 Euro и получили еще 2 подарочных литра. В третий раз вы заправили еще 28 литров бензина А-95 Perfekt и получили еще 2 подарочных литра. В сумме вышло 5 подарочных литров, которые автоматически переводятся в бонусы и отображаются в чеке в строке: «Начислено, бнс:». Количество начисленных бонусов эквивалентно стоимости 5 литров 95 Perfekt.

Участнику акции, получившему за единоразовую заправку более 5 подарочных литров, акционные бонусы начисляются только за сумму подарочных литров кратную 5. Остаток подарочных литров, который не был переведён в бонусы, участник акции сможет увидеть в следующем чеке при совершении акционной заправки.

В период акции можно собирать неограниченное количество подарочных литров и получать соответствующее количество бонусов.

Использовать фактически начисленные бонусы можно на топливо, услуги автомойки, товары из каталога на сайте www.parallel.ua, все товары в мини-маркете, кроме табачных изделий и ваучеров пополнения счета мобильной связи.

Подробности акции можно узнать по телефону горячей линии компании «Параллель»: 0 800 50 3333.

ВНИМАНИЕ! Акция не действует на АЗС «Параллели», расположенных в г.Павлограде Днепропетровской области и г.Мелитополе Запорожской области.