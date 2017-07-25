Догони лето на гироборде

Успеть везде и насладиться отдыхом - разве не этого хочется больше всего в разгар лета?

Для современных и активных людей Укрсоцбанк разыгрывает легкий, компактный и надежный гироборд.

Обменивайте баллы и участвуйте в розыгрыше подарка.

Чтобы стать участником акции, необходимо:

* зарегистрироваться в программе Ukrsotsbank Shopping Club, если еще не являетесь членами клуба;

* накопить 5 000 бонусных баллов;

* обменять баллы на участие в розыгрыше гироборда, нажав кнопку "Заказать".

Для повышения шансов на выигрыш баллы можно обменивать неограниченное количество раз.

Акция действует до 31 августа 2017 года.

Результаты акции узнавайте 4 сентября 2017 на www.ukrsotsbank.com.