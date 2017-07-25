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Догони лето на гироборде
20:12 24.07.2017 |
Для современных и активных людей Укрсоцбанк разыгрывает легкий, компактный и надежный гироборд.
Обменивайте баллы и участвуйте в розыгрыше подарка.
Чтобы стать участником акции, необходимо:
* зарегистрироваться в программе Ukrsotsbank Shopping Club, если еще не являетесь членами клуба;
* накопить 5 000 бонусных баллов;
* обменять баллы на участие в розыгрыше гироборда, нажав кнопку "Заказать".
Для повышения шансов на выигрыш баллы можно обменивать неограниченное количество раз.
Акция действует до 31 августа 2017 года.
Результаты акции узнавайте 4 сентября 2017 на www.ukrsotsbank.com.
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