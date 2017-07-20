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Оборудование для учета и контроля топливных ресурсов на предприятии
15:14 20.07.2017 |
Организации, что в своем распоряжении имеют автопарки или используют установки на жидких топливных ресурсах, нуждаются в комплексе мероприятий по улучшению качества хранения, перекачки, распределения топлива. Что, в свою очередь, должно способствовать оптимизации затрат на содержание инфраструктуры.
Технические решения предлагает компания Петролайн, чьи сервисы направлены на обеспечение возможности комплексного учета топлива на частных предприятиях. Здесь можно заказать оборудование и комплектующие, необходимые для содержания мини-АЗС.
Так заказчикам предлагаются современные технологические решения:
Ассортимент специализированных товаров обширен. Особенность компании – продукция собственного производства. Таким образом, отрасль обеспечивается лучшими отечественными аналогами, изготовленными в соответствии современным стандартам качества и эффективной эксплуатации. Что стало возможным, наладив сертифицированное производство полного цикла. Осуществляются поставки полностью готовых к установке систем хранения и перекачки топлива с возможностью перемещения на другой объект по необходимости. Предполагается техническое обслуживание и квалифицированный ремонт оборудования.
Актуальный каталог изделий представлен на сайте компании, что также является интерактивным столом заказов. Ареал обслуживания – вся Украина, доставка по желанию клиента.
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