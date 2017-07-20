Оборудование для учета и контроля топливных ресурсов на предприятии

Организации, что в своем распоряжении имеют автопарки или используют установки на жидких топливных ресурсах, нуждаются в комплексе мероприятий по улучшению качества хранения, перекачки, распределения топлива. Что, в свою очередь, должно способствовать оптимизации затрат на содержание инфраструктуры.

Технические решения предлагает компания Петролайн, чьи сервисы направлены на обеспечение возможности комплексного учета топлива на частных предприятиях. Здесь можно заказать оборудование и комплектующие, необходимые для содержания мини-АЗС.

Так заказчикам предлагаются современные технологические решения:

насосы для дизеля, бензина, масла;

заправочные колонки;

мобильные АЗС;

системы учета топлива;

оригинальные комплектующие;

счетчики расхода топлива и прочее.

Ассортимент специализированных товаров обширен. Особенность компании – продукция собственного производства. Таким образом, отрасль обеспечивается лучшими отечественными аналогами, изготовленными в соответствии современным стандартам качества и эффективной эксплуатации. Что стало возможным, наладив сертифицированное производство полного цикла. Осуществляются поставки полностью готовых к установке систем хранения и перекачки топлива с возможностью перемещения на другой объект по необходимости. Предполагается техническое обслуживание и квалифицированный ремонт оборудования.

Актуальный каталог изделий представлен на сайте компании, что также является интерактивным столом заказов. Ареал обслуживания – вся Украина, доставка по желанию клиента.