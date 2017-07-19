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Электронные часы: за и против
16:51 18.07.2017 |
Можно бесконечно спорить, что лучше – механика, кварц или электроника, но зачем? Все они имеют свои преимущества и недостатки. Интернет-магазин копии часов в Украине «Систоре» – место, в котором собраны лучшие реплики аксессуаров мировых брендов. Наши эксперты ежедневно помогают сотням людей подобрать хронометры на подарок, так и для личного пользовании, и видят тенденцию к выбору электронных часов.
1. Электронные часы – это в первую очередь читабельный циферблат. Количество функций в некоторых моделях переваливает за число 25, а потому очень хорошо, когда их вывод на экран регулируется человеком вручную или по умолчанию автоматически. Дополнительная подсветка – отличный помощник в условиях сумерек – присутствует во всех качественных электронных часах.
2. С помощью электронных часов вы можете измерять величины, следить за режимом, питанием, физическими нагрузками, ориентироваться в местности, делать фото и видео. Насыщение дополнительными функциями не мешает показывать точное время. Электронные копии мужских часов и женских в зависимости от класса имеют погрешность до +- 20 секунду в месяц.
3. Расширенные возможности использования следуют из функций и являются весомым преимуществом электроники. Такие часы не подведут в экстремальных условиях, будь то восхождение на вершину горы, полноводное погружение или сложный туристический поход. Технические параметры тоже соответствуют условиям эксплуатации, а значит часы более прочные и надежные.
Все достоинства электронных часов перечислить трудно – в каждой новой ситуации вы будете находить новые грани удобства для себя лично.
Недостатки очень условны, например, некоторые люди лучше воспринимают круглые циферблаты с классическими стрелками, а не цифро-буквенное изображение. Существует мнение, что электронные часы сложны в уходе, а сервисное обслуживание стоит дорого и сопровождается проблемами вроде отсутствия нужных деталей.
Ответственный подход к выбору часов позволяет избежать накладок и дополнительных трат. Выбирайте аксессуары марок, хорошо зарекомендовавших себя на рынке, и обязательно покупайте их в официальных торговых точках. Компания «Cstore» специализируется на прямых поставках реплик брендовых аксессуаров в Украину, имеет действительные сертификаты, готова предложить гарантию и доступные цены на изделия. Присоединяйтесь!
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