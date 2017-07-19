Особенности предоставления быстрых кредитов: сравнение Украины и Эстонии

Мы постараемся рассмотреть особенности предоставления быстрых кредитов в этих двух странах, а также отметим различия в законодательной базе, регулирующей выдачу быстрых кредитов.

Какие кредиты считаются быстрыми в Эстонии?



На территории Эстонии на данный момент наибольшей популярностью пользуются так называемые смс-кредиты, здесь они носят название Laen. Данный вид кредитов предлагают компании, которые являются филиалами или представительствами организаций, зарегистрированных на территории других стран.

Быстрые кредиты обладают рядом преимуществ: они дают возможность быстро и просто получить небольшую сумму денег, предоставив минимальный перечень документов. Но справедливости ради стоит отметить, что данные кредиты отличаются высокими процентными ставками. Так, переплата по такому кредиту может составить около 5% в месяц. При возникновении просрочки уровень процентной ставки может вырасти до 30%. В случае неоплаты кредита после его пролонгации и повышения процентной ставки организация, выдавшая кредит, может подать заявление на взыскание долга в суд.

В Эстонии для того, чтобы изменить ситуацию с завышенными процентами и исключить мошенничество в этой области, был принят ряд законов. Теперь все компании и организации, занимающиеся предоставлением такого рода кредитов, должны проходить лицензирование. Плюс ко всему такие компании должны тщательно проверять платежеспособность своих потенциальных клиентов, прежде, чем выдать им кредит.

Как быстрые кредиты выдают в Украине?



На территории Украины компании, которые занимаются предоставлением быстрых кредитов, начали появляться немного позже в сравнении с другими странами Европы. При этом многие из них уже стали причиной попадания граждан Украины в финансовую кабалу. Если рассматривать особенности деятельности таких фирм, то они действуют, фактически соблюдая все законы государства. Именно поэтому большинство граждан, пострадавших от их деятельности, не решается обратиться с заявлением в суд.

Ситуация в Украине усугублена еще и тем моментом, что для получения такого кредита необходимо предоставить только документы, удостоверяющие личность: паспорт и идентификационный код. При этом на территории Украины вместе с легальными компаниями работают в том числе и мошенники, а обычный человек самостоятельно не может отличить одних от других, так как они не обязаны проходить лицензирование в государственных органах.

Сравнив ситуацию в рассмотренных странах, можно сделать вывод о том, что на данный момент Украина двигается по аналогичному пути, который в свое время пришлось пройти Эстонии, но происходило это с разницей в десяток лет, а то и больше. Поэтому хочется верить в то, что произойдут реформы, связанные с урегулированием работы компаний, предоставляющих быстрые кредиты.

В сегодняшней ситуации потенциальным заемщикам стоит самостоятельно проявлять бдительность и взвешивать все за и против при получении такого рода кредитов.