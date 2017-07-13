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Ощадбанк знизив відсоткові ставки за автокредитами
13:28 13.07.2017 |
У червні 2017 року Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізичних осіб. Це дало можливість здешевити кредити. Зокрема, знижено ставки за кредитами на придбання автомобілів. Завдяки оновленим ставкам автокредити від Ощадбанку стають одними з найпривабливіших на ринку.
«Зниження відсоткових ставок за автокредитами стало системним кроком банку після зниження депозитних ставок у червні 2017 року. До цього - в лютому - ми знизили депозитні ставки і, відповідно, ставки за «теплими» кредитами. На черзі здешевлення іпотечних кредитів», - зазначила директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.
Розмір ставки залежить від початкового внеску та терміну кредитування. Максимальний строк за такими кредитами - до 7 років. Банк не встановлює максимальну суму кредиту, тому можна придбати автомобіль будь-якої вартості. Нові умови кредитування розповсюджуються і на кредити на придбання електромобілів. Нагадуємо, Ощадбанк першим з українських банків розпочав надавати такі кредити. Крім цього, банк є ініціатором встановлення зарядних станцій для електромобілів. Зокрема, водії можуть ними користуватись у Києві, Дніпрі, Львові та Чернівцях. Ощадбанк надає кредити на придбання всіх марок автомобілів у найбільших автодилерів України. Обов'язкове страхування автомобіля здійснюється в одній з акредитованих у банку страхових компаній.
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