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Мягкие контактные линзы – комфортное решение офтальмологической проблемы
11:51 12.07.2017 |
Проблемы со зрительной функцией испытывают многие жители планеты. ВОЗ определяет их как бич современной цивилизации. Огромное количество мониторной техники негативно сказывается на здоровье человеческого глаза. При этом, офтальмологические дефекты от года к году только молодеют. Существуют разные способы временной и радикальной коррекции зрения. Многие пользователи выбирают ношение мягкой контактной оптики, предпочитая их высокий уровень комфорта. Производят эту продукцию десятки специализированных компаний. Мягкие контактные линзы обладают как корректирующим эффектом, так и декоративными свойствами.
Среди разнообразия товаров данной категории выделяется серия AIR OPTIX – способность пропускать кислород которой в разы превосходит аналогичные качества обычной контактной оптики из гидрогеля. Следовательно, офтальмологическое приспособление оказывает минимум влияния на состояние зрительного органа, что в свою очередь исключает неудобства в период ношения.
Все контактные линзы имеют ограниченный срок использования. Данная продукция предназначена для месячного дневного ношения, что предполагает ежедневное снятие и полную замену по истечению срока эксплуатации. Самое потрясающее именно в этих линзах – отсутствие ощущения инородного тела в глазу. Секрет этого качества – запатентованная формула силикон-гидрогеля, способная удерживать влагу внутри молекулярной структуры материала, предупреждая высыхание линзы в течение дня. Превосходство этой оптики уже оценили сотни и тысячи довольных пользователей по всему миру.
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|Мягкие контактные линзы – комфортное решение офтальмологической проблемы
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