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Forward Bank и «Покупон» представляют пакетное предложение депозит + премиум карта
19:16 06.07.2017 |
Коммерческий Forward Bank и сервис коллективных скидок «Покупон» предлагают уникальную возможность приобрести пакет услуг, состоящий из депозита «Выгодный» с повышенной процентной ставкой и платежной карты премиум-класса с индивидуальным дизайном «Авторская карта GOLD MAX».
Депозит «Выгодный» с процентной ставкой до 18,50 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов, а также возможностью пополнения. «Авторская карта GOLD MAX» с возможностью получить 10% CashBack, повышенным процентом на остаток собственных средств - 12% годовых и дополнительными возможностями: бесконтактная оплата по технологии МasterCard PayPass; услуга «Консьерж-сервис»; страховые программы; Интернет-банк и SMS-сервис, которые позволяют управлять счетом в режиме 24/7.
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