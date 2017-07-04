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Великі кредити дешевше
19:37 04.07.2017 |
Банк Кредит Дніпро пропонує клієнтам унікальні умови по кредитах готівкою на чеки від 100 до 200 тис. грн. Новий кредитний продукт «Великий» передбачає одну з найвигідніших на фінансовому ринку процентних ставок, безкоштовне погашення, зокрема й дострокове, безкоштовне відкриття рахунку та його обслуговування, безкоштовне підключення до інтернет-банкінгу FreeBank і послуги смс-інформування.
«Сьогодні ми пропонуємо клієнтам дійсно унікальний за вартістю роздрібний кредитний продукт. У середньому ставка кредитування по продуктові «Великий» на відміну від стандартних кредитних продуктів по ринку у нас нижча на 30%, - сказав Андрій Мойсєєнко, заступник голови Правління Банку Кредит Дніпро. - Обсяги ліквідності, накопичені банком останнім часом, а також поступове зниження депозитних ставок дозволяють банку активізувати більш доступне фінансування фізичних осіб. Надалі ж ми плануємо продовжувати підтримувати тренд здешевлення роздрібних кредитів».
Банкір також зазначив, що завдяки комфортним і вигідним умовам із початку року роздрібний кредитний портфель Банку Кредит Дніпро виріс майже вдвічі.
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