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СК "АХА Страхование" ввела дистанционную медицинскую консультацию в страховании
11:38 27.06.2017 |
СК «АХА Страхование», дочерняя компания французской Группы АХА, анонсировала новую для украинского страхового рынка услугу дистанционной медицинской консультации.
«АХА Страхование» - первая страховая компания в Украине, которая предложила своим клиентам-владельцам полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) возможность выбора дистанционной медицинской консультации, которую также называют телемедицинской консультацией.
Услуга телемедицины возможна как при первичной, так и при вторичной медицинской консультации. Перед получением консультации клиент заполняет анкету. Сама консультация проходит в телефонном режиме или по скайп, ее содержание записывается для контроля за выполнением условий договора ДМС.
Процесс происходит следующим образом: при обращении застрахованного в СК «АХА Страхование» врач-координатор ассистанса определяет, возможно ли предложить клиенту услугу телемедицины, нет ли противопоказаний. После этого в дистанционном режиме проводится консультирование доктором одной из клиник-участниц проекта, при этом в зависимости от состояния пациента, ему могут предложить визит в клинику.
Вторичная консультация может проводиться дистанционно, если, например, уже есть результаты анализов, инструментального обследования или пройдено лечение.
Клиент получает официальное консультативное заключение. После предоставления услуги представители ассистанса обязательно связываются с застрахованным для получения обратной связи.
Наличие дистанционной медицинской консультации в пакете ДМС - безусловное преимущество для клиента, которое позволяет существенно экономить время потребителя - один из главных активов современного человека. Кроме того, телемедицина облегчит доступ к лучшим врачам и клиникам Украины жителям всех регионов, в которых нет профильных медицинских учреждений.
«Дистанционная медицинская консультация уже давно работает на зарубежных рынках. Широкое использование телемедицины позволяет существенно оптимизировать расходы здравоохранения, а возможность обратиться к врачу практически в любое время помогает обнаружить заболевание на ранних стадиях и успешно его вылечить, - комментирует Максим Межебицкий, вице-президент СК «АХА Страхование». - Работу над внедрением данного механизма в Украине мы начали в рамках внутреннего проекта по развитию старт-ап культуры в нашей компании. Группа новаторов АХА генерировала идеи, изучали потенциальный рынок, разрабатывали прототипы, презентовали проект внутренним инвесторам, после чего получили бюджет на его реализацию. Мы запустили пилотный проект, в который добавляется все больше новых клиник, и уже есть положительные отзывы наших клиентов. Мы верим, что именно лидеры должны менять рынок, внедрять новые технологии и предоставлять как можно большее количество возможностей для улучшения жизни людей».
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