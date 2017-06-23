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Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
09:00 23.06.2017 |
За последние годы в Украине на государственном уровне была четко сформулирована идея полной энергомодернизации страны, которая бы включала как промышленный сектор, так и жилищный фонд. Вопрос рационального использования и сбережения энергоресурсов всегда актуален. Украинские потребители поддерживают стратегию энергонезависимости и грамотного потребления. И, в частности, оконный рынок Украины это хорошо ощущает.
На протяжении многих лет замена окон украинцами воспринималась больше как шаг в улучшении эстетической составляющей дома. Люди выбирали экономически выгодные конфигурации, не уделяя достаточного внимания функциональным возможностям окон. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Увеличение спроса на энергоэффективные окна свидетельствует о том, что украинцы стремятся использовать современные энергосберегающие технологии.
Более того, по данным компании МИРОПЛАСТ, одного из наиболее мощных производителей ПВХ-профиля для окон и дверей в Украине, произошло полное перераспределение потребительских предпочтений. Если раньше определенным стандартом пластиковых окон считались экономичные системы с монтажной шириной 60 мм, то сейчас украинцы выбирают окна по европейским стандартам. Так, трендом на оконном рынке становятся профильные системы с монтажной шириной 70-82 мм, которые комплектуются стеклопакетами от 40 мм и энергосберигающим стеклом. Стоит отметить, что государственная программа компенсации «Теплые кредиты» способствует определению украинцами энергосбережения как одного из главных приоритетов в выборе окон.
К счастью, украинские производители давно готовы обеспечить потребителей энергоэффективными окнами. Одна из наиболее «теплых» профильных систем на рынке, WDS 8 SERIES, доступна с 2012 года. Она разработана инженерами украинской компании МИРОПЛАСТ. Проведенные, как отечественными так и немецкими лабораториями, тесты доказывают, что окна WDS 8 SERIES до 2,5 раз лучше сохраняют тепло, чем конструкции из привычных трехкамерных систем с шириной 60 мм и однокамерным стеклопакетом. Высокий уровень энергоэффективности делает окна WDS прекрасной инвестицией в комфорт дома. Они позволяют существенно сократить расходы на отопление в зимний период и на кондиционирование в летний.
Рост спроса на энергоэффективные технологии, в частности окна WDS, свидетельствует о переориентировании привычек потребителей на рациональное использование энергоресурсов и движении к модернизации жилищного фонда, а украинский производитель ПВХ-профиля полностью готов удовлетворить растущий спрос.
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