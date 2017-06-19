Что подарить подростку: 5 интересных идей

Современные подростки порой разбираются в новых технологиях лучше родителей, поэтому выбрать для них подарок - задача не из легких. Кажется, что сейчас дети мечтают получить только очередной смартфон или другой гаджет. Но все же, и среди игрушек можно подобрать необычные подарки, которые придутся им по вкусу.





LEGO Star Wars Y-Wing Starfighter

Наборы LEGO, посвященные «Звездным войнам» - игрушка, которая понравится мальчикам любого возраста. Хотя и девочки могут обрадоваться такому подарку. Однако так как эта модель звездного истребителя довольно сложная, она больше подойдет именно подросткам, а не детям помладше. Конструкция игрушки позволяет стрелять из орудий, открывать люк и даже сбрасывать бомбы. Получив такой подарок, ребенок захочет собрать коллекцию и других наборов LEGO Star Wars, которые представлены в магазине «Будинок Іграшок».





Набор для творчества ТМ ALEX Искусство скрапбукинга Селфи

Даже при наличии смартфонов и альбомов в соцсетях фотоальбомы все еще не теряют актуальности - в том числе и среди молодежи. Тем более, что в стильный фотоальбом можно оформить и любимые фото из Instagram. Такой набор придется по вкусу девочкам, увлекающимся творчеством, - особенно, если они хотят попробовать силы в скрапбукинге, но не знают, с чего начать. В комплект входит блокнот на 40 листов, 2 гелевые ручки, 230 наклеек, стразы, конверты, декоративный скотч и другие элементы.









Квадрокоптер 2.4 GHz с FPV-камерой Syma 32cм (X5UW)

Квадрокоптер этой модели умеет не только летать и снимать видео, но и передавать его в реальном времени на смартфон. Управлять им также можно прямо со смартфона. Благодаря прочному пластику и небольшому весу квадрокоптер довольно прочный, так что оставляет начинающим пилотам право на ошибку. Однако управление простое, так что изучить функции летательного аппарата можно быстро. Правда, есть опасность, что такой подарок ребенку будет трудно поделить с родителями - зато это способствует совместным прогулкам и интересному досугу всей семьи.









Набор для изготовления браслетов и хранения украшений Be Charmed Set

Украшения ручной работы сейчас на пике популярности, так что набор Charmazing от Style Me Up понравится юным модницам с творческими наклонностями. В него входят детали для создания 8 оригинальных браслетов в стиле бохо, чехлы и кулоны для телефона, а также симпатичная подставка для хранения готовых украшений и материалов. Подставка в форме дерева пригодится и при создании браслетов - заготовки закрепляются в специальных прорезях. Скачав специальное бесплатное приложение, можно сканировать подвески и собирать их в виртуальную коллекцию.





Настольная игра Tactic Пати Элиас

Настольная игра «Элиас» уже давно завоевала популярность среди детей и взрослых. Суть в том, чтобы объяснять определенные слова, указанные на карточках, не используя при этом однокоренных слов. В этой версии игры, в отличие от Alias Original, добавлены забавные фанты, содержащие дополнительные условия: например, объяснять слово, стоя на одной ноге. Игра Party Alias подойдет для подростков старше 12 лет. Но на ihrashky.ua предлагаются также версии, подходящие для детей помладше. Это отличное развлечение как для семейного досуга, так и для веселой вечеринки. Игра развивает логику, воображение, артистизм и учит работать в команде.