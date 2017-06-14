Теперь можно не только покупать билеты на автобусы и поезда без очередей и поездок на привокзальные кассы, а еще и пользоваться льготами. РАДАБАНК осуществил возможность покупки железнодорожных билетов по студенческому через систему WEB-банкинг!

Если Вы - студент, который находится на дневной форме обучения в ВУЗе или ученик профессионально-технического учебного заведения, то пора отправляться на летний незабываемый отдых со скидкой до 50% на железнодорожный билет. Скидка предоставляется на плацкартные вагоны, а также на вагоны второго и третьего класса всех категорий междугородных и региональных поездов. Скидка не распространяется на СВ, купе и первый класс вагонов.

Теперь достаточно при покупке билета ввести ФИО, ниже в графе «Тип билета» выбрать «Льготный билет - СТУДЕНЧЕСКИЙ», далее ввести номер студенческого или ученического билета. Эти данные сверяются с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕГЭБО) и готово! Вы получаете свой билет со скидкой.