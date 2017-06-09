Юридическая помощь от Сафир

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- надоедают контролирующие органы;

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- нужно предупредить риск, что может возникнуть при покупке недвижимости или земли;

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- руководитель и владеете бизнесом. У вас точно имеется куча вопросов, на решение которых вам нужно время, знания, силы и часто деньги;

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Земля.

Международное право.

Суд.

Адвокатская защита.

Корпоративное право.

Медиация.

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Трудовой консалтинг.

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