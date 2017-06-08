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"ГЛОБУС" начинает сотрудничество с компанией "РОЯЛ ХАУЗ ГРУП"
09:36 07.06.2017 |
Банк "ГЛОБУС" начинает сотрудничество с застройщиком "РОЯЛ ХАУЗ ГРУП" и предлагает кредиты на новые современные квартиры от застройщика по ставке от 13,5% годовых сроком до 20 лет.
Сумма кредита - до 1 500 000 гривен.
В Банке "ГЛОБУС" аккредитован объект компании в Киеве - ЖК "Новая Англия" по ул. Михаила Максимовича (А. Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева.
С деталями кредитования по программе целевого розничного кредитования "Жилье в кредит" (первичный рынок) для физических лиц по условиям сотрудничества с компанией "РОЯЛ ХАУЗ ГРУП" Вы можете ознакомиться здесь.
Интересно? Звоните (044) 392 00 00.
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