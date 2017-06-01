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КАСКО: какую программу выбрать?
09:52 01.06.2017 |
Несмотря на обязательное наличие автогражданки, каждый сознательный водитель заключает дополнительно договор КАСКО.
ОСАГО Киев покрывает лишь риски, связанные с ДТП, тогда как реальных угроз для транспортного средства гораздо больше.
Тем, кто хочет обезопасить себя от непредвиденных трат в результате повреждения или угона машины, несомненно, рекомендуется приобретать полис КАСКО. Вот только вопрос, на какой программе остановиться?
Разные пакеты - разная стоимость
На самом деле некоторые водители стараются заключить минимальный пакет КАСКО, чтобы сэкономить на тратах. Однако стоит понимать, что такой усеченный договор покрывает лишь малую толику рисков. При этом конечная стоимость будет определяться в зависимости от степени рисковости приобретенного пакета.
Например, полис может исключать все опасности, кроме угона, или работать только по дорожно-транспортному происшествию. И таких комбинаций может быть бесчисленное количество. Выбирая пакет для своего полиса, следует знать, что самыми «дорогими» являются риски угона и ДТП, поскольку они влекут за собой получение максимального ущерба.
Однако нужно знать, что если автомобиль приобретен в кредит, с большой долей вероятностью, вы будете обязаны купить именно полное КАСКО. Хотя на практике это довольно выгодное приобретение в первую очередь для страхователя.
Другие критерии, влияющие на цену КАСКО
Составляя перечень рисков, которые вы планируете включать в пакет КАСКО, следует помнить о том, что на стоимость полиса влияет ряд других критериев. Большая часть из них относится к характеристике транспортного средства и водителя:
Снизить стоимость КАСКО может включение в договор франшизы. Последняя представляет собой так называемую долю участия в риске, которая не выплачивается в случае наступления страхового случая.
В целом, эксперты советуют приобретать программу КАСКО с нулевой франшизой тем, кто имеет небольшой стаж вождения. Более опытным водителям рекомендуется заключать договор с франшизой от 0,3% до 0,5%.
Перед заключением договора дополнительного автострахования еще раз тщательно взвесьте все за и против, чтобы четко определить количество рисков, которые вы желаете включить в приобретаемый пакет. Это позволит совершить разумную покупку!
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