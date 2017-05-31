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"Домашнє ТБ" від "Київстар" — ідеальне рішення для великої родини
15:56 30.05.2017 |
Футбол чи розважальне шоу? Музичний хіт-парад чи фантастичний фільм? Досить сперечатися за право обирати канал для перегляду - завдяки послузі «Домашнє ТБ» від «Київстар» ви можете дивитись будь-які канали на чотирьох пристроях одночасно. Обирайте вигідний пакет «Домашнього ТБ» прямо зараз та користуйтеся послугою безкоштовно протягом двох тижнів.
Що таке «Домашнє ТБ»?
Усі абоненти, що обрали домашній інтернет від «Київстар», мають змогу підключити послугу «Домашнє ТБ», отримавши можливість дивитися понад 100 українських та світових каналів (спортивні, розважальні, музичні, кіно та інші) у цифровій та HD-якості.
Після активації послуги «Домашнє ТБ» від «Київстар» ви зможете переглядати канали ефірного ТВ або кінострічки із медіабібліотеки одразу на чотирьох екранах: телевізорі, ноутбуці, планшеті та смартфоні. Іншими словами, функція мультиекранного доступу дозволить кожному члену вашої родини обирати бажаний контент.
«Домашнє ТБ» або супутникове ТБ?
В порівнянні із супутниковим телебаченням, послуга «Домашнє ТБ» має кілька суттєвих переваг:
Отримай 14 днів безкоштовного перегляду
Поспішайте скористатись вигідною акційною пропозицією від «Київстар»: підключивши пакет «Спробуйте ТБ» прямо зараз, ви отримаєте змогу абсолютно безкоштовно переглядати понад 100 телевізійних каналів у цифровій та HD-якості, а також користуватися швидкісним домашнім інтернетом (100 Мбіт/сек.) протягом 14 днів.
Економте з послугою «Київстар Все разом»
Ви користуєтеся послугами мобільного зв'язку, домашнім інтернетом та «Домашнім ТБ» від компанії «Київстар»? Активувавши послугу «Київстар Все разом», ви зможете зменшити витрати на абонплат аж до 50%, об'єднавши усі послуги в єдиний пакет та оплачуючи їх через єдиний рахунок. Наразі в рамках послуги «Київстар Все разом» доступні 3 пакети, що включають:
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