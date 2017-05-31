



Футбол чи розважальне шоу? Музичний хіт-парад чи фантастичний фільм? Досить сперечатися за право обирати канал для перегляду - завдяки послузі «Домашнє ТБ» від «Київстар» ви можете дивитись будь-які канали на чотирьох пристроях одночасно. Обирайте вигідний пакет «Домашнього ТБ» прямо зараз та користуйтеся послугою безкоштовно протягом двох тижнів.

Що таке «Домашнє ТБ»?

Усі абоненти, що обрали домашній інтернет від «Київстар», мають змогу підключити послугу «Домашнє ТБ», отримавши можливість дивитися понад 100 українських та світових каналів (спортивні, розважальні, музичні, кіно та інші) у цифровій та HD-якості.

Після активації послуги «Домашнє ТБ» від «Київстар» ви зможете переглядати канали ефірного ТВ або кінострічки із медіабібліотеки одразу на чотирьох екранах: телевізорі, ноутбуці, планшеті та смартфоні. Іншими словами, функція мультиекранного доступу дозволить кожному члену вашої родини обирати бажаний контент.

«Домашнє ТБ» або супутникове ТБ?

В порівнянні із супутниковим телебаченням, послуга «Домашнє ТБ» має кілька суттєвих переваг:

Простота підключення. Не треба проводити ніяких монтажних робіт, встановлюючи антену або супутникову «тарілку».

Можливість вибору. Ви маєте змогу самостійно обирати бажаний пакет телевізійних каналів.

Медіабібліотека. Після підключення інтернет-ТБ від «Київстар» ви зможете отримати необмежений доступ до відеобібліотеки, що включає тисячі кращих фільмів від провідних світових кіностудій.

Функціональний тюнер. Тюнер, що може використовуватися для підключення «Домашнього ТБ», має величезну кількість додаткових функцій: відтворення відео с зовнішніх USB-накопичувачів, перегляд фото і т. п.

Отримай 14 днів безкоштовного перегляду

Поспішайте скористатись вигідною акційною пропозицією від «Київстар»: підключивши пакет «Спробуйте ТБ» прямо зараз, ви отримаєте змогу абсолютно безкоштовно переглядати понад 100 телевізійних каналів у цифровій та HD-якості, а також користуватися швидкісним домашнім інтернетом (100 Мбіт/сек.) протягом 14 днів.

Економте з послугою «Київстар Все разом»

Ви користуєтеся послугами мобільного зв'язку, домашнім інтернетом та «Домашнім ТБ» від компанії «Київстар»? Активувавши послугу «Київстар Все разом», ви зможете зменшити витрати на абонплат аж до 50%, об'єднавши усі послуги в єдиний пакет та оплачуючи їх через єдиний рахунок. Наразі в рамках послуги «Київстар Все разом» доступні 3 пакети, що включають:





Тарифний пакет мобільного зв'язку «Онлайн» (номінальна вартість - 70 грн/міс.) та домашній інтернет 50 Мбіт/сек. (номінальна вартість - 100 грн/міс). Загальна вартість пакету складає 120 грн/міс., тобто ви заощаджуєте 50 грн.

Тарифний пакет мобільного зв'язку «Онлайн +» (110 грн/міс.), домашній інтернет 100 Мбіт/сек. (140 грн/міс.) та пакет «Домашнього ТБ» «Зручний» (59 грн/міс). Вартість пакету - 209 грн/міс., ви економите 100 грн.

Тарифний пакет мобільного зв'язку «Онлайн Екстра» (170 грн/міс.), домашній інтернет 100 Мбіт/сек. (140 грн/міс.) та пакет «Домашнього ТБ» «Оптимальний» (99 грн/міс). Вартість пакету складає 209 грн/міс., загальна сума економії - 155 грн.