Регистрация фирм в ОАЭ

В последнее время в тренде бизнеса находится открытие оффшорных компаний за границей. Обусловлено это тем, что во многих странах налоговое законодательство позволяет всем отраслям бизнеса дышать легче. Процедура регистрации компаний за рубежом может изначально поставить много сложных вопросов перед тем, кто собирается осуществить задуманное, но облегчить процесс открытия по силам многим специальным организациям.

География регистрации фирм за рубежом

В каких странах можно открывать оффшорные компании? Наиболее привлекательными для этого являются небольшие островные государства в Карибском регионе, Кипр и многие другие. Также следует отметить Объединённые Арабские Эмираты, где есть все условия для того, чтобы открыть компанию.

Регистрация компаний в ОАЭ имеет определённые нюансы. Как известно, эта страна представляет собой конфедерацию семи эмиратов, в каждом из которых есть региональное правительство и структуры власти. Открытие фирм возможно в любом из субъектов ОАЭ, но нужно учитывать, что лицензия на деятельность компании в одном эмирате может быть недействительна в другом.

Многое также зависит от типа регистрируемой компании. Если предприниматель рассчитывает вести бизнес непосредственно в этой арабской стране, который воплощается в закупке товаров в ОАЭ и реализации их на рынках других стран, то лучше поработать над созданием оншорной фирмы. Они позволяют вести бизнес на территории Эмиратов и, что самое главное, иметь все регалии, относящие фирму к статусу организации из ОАЭ. К таким регалиям можно отнести банковский счёт, статус налогового резидента, а иногда даже вид на жительство для сотрудников компании.

Открытие компании во фризоне

Большинство фирм, предоставляющих возможность зарегистрировать компанию в ОАЭ, акцентируют внимание на том, что лучше это сделать на территории фризоны. Фризона – это свободная экономическая зона, в которой могут вести предпринимательскую деятельность различные бизнес-структуры, руководителями которых являются граждане не ОАЭ, а других стран. В одних эмиратах есть одна такая зона, в некоторых – две, в столичном эмирате Абу-Даби – 3, но больше всего их в Дубаи – целых 20.

Владение компанией во фризоне – это, конечно, преимущество, но это ещё и ограничение, так как деятельность организации не может распространяться за пределы фризоны. В любом случае в специальных фирмах, помогающих открыть компанию в ОАЭ, будет дана отдельная консультация.