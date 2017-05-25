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Forward Bank предлагает клиентам дополнительный канал коммуникации — чат-бот в Telegram
20:14 24.05.2017 |
Forward Bank реализовал возможность получения клиентам банка информации о состоянии их счетов посредством автоматизированного сервиса Telegram.
Чат-бот в мессенджере Telegram позволяет получать справочную информацию, в том числе по картам: баланс, рекомендованный платеж (если карта кредитная), короткая выписка и т.д.; по кредитам: сумма долга, минимальный платеж, расчётная дата; по депозитам: сроки вклада и сумма вклада, процентная ставка, а также опция включения/ отключения автопролонгации депозита. Также у чат-бота можно узнать адреса отделений и офисов Банка.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить приложение Telegram на свой смартфон и добавить в контакты Fbank_bot.
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