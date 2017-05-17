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"Новая почта" ввела услугу получения денежных переводов в терминалах самообслуживания
13:48 16.05.2017 |
Компания «Пост Финанс», входящая в группу компаний «Нова пошта», расширила возможности перевода «Мгновенный». Отныне перевести средства можно и через терминалы самообслуживания. Адресат сможет получить перевод в течение 15 минут в кассе «Пост Финанс», которая есть в каждом из более 2300 отделений «Нова пошта» по всей Украине.
Партнером компании во внедрении сервиса стала международная платежная система TYME, сеть которой состоит из более 3000 точек по Украине. Терминалы расположены в удобных для потребителя местах: супермаркетах, торговых центрах, небольших магазинах. Карта покрытия TYME доступна по ссылке: https://tyme.ua/map/
Перевод средств «Мгновенный» - одна из самых популярных услуг «Пост Финанс». Клиент может перевести средства без открытия счета, оплату комиссии осуществляет исключительно отправитель перевода, а деньги доступны к выплате через несколько минут. За первый квартал 2017 года благодаря продукту «Мгновенный» украинцы перевели 105 млн грн, при этом количество принятых переводов превысило 36 000.
«Мы продолжаем работать над тем, чтобы клиенты пользовались нашими финансовыми услугами легко и быстро. Сервис, который мы запускаем в партнерстве с TYME, выводит на новый уровень удобство осуществления переводов, ведь для этого теперь не обязательно посещать отделение «Нова пошта». Использование широкой сети терминалов самообслуживания полностью соответствует требованиям современного человека, который ценит свое время, а также качество и безопасность сервиса», - прокомментировал директор «Пост Финанс» Андрей Кривошапко.
«Доступность, простота и удобство услуги для конечного пользователя - основные приоритеты в работе системы денежных переводов TYME. «Пост Финанс» как часть группы компаний «Нова пошта» - лидер на рынке финансовых услуг с самыми высокими стандартами качества, и для нас большая честь и ответственность запустить совместный проект. Мы рассчитываем на то, что новая услуга быстро станет успешной на рынке денежных переводов и понравится украинцам», - сообщила руководитель направления Денежные переводы TYME Марина Немкова.
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