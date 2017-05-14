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Интернет-магазин техники city.com предлагает купить смартфон Xiaomi на выгодных условиях
18:50 13.05.2017 |
Первая модель смартфона Хiaomi вышла в августе 2011 года. За весь период китайский смартфон стал лидером в магазинах Украины. Сертифицированный интернет-магазин техники city.com.ua предлагает огромный ассортимент продукции Хiaomi. Интернет-магазин city.com.ua предоставляет возможность для всех жителей Украины купить смартфон Хiaomi по очень низкой стоимости. Мобильный телефон Хiaomi - стильный и в то же время прочный китайский смартфон с ярким дисплеем и мощным железом внутри. Мы осуществляем доставку по всей территории Украины. Только у нас вы можете найти смартфон по демократичной стоимости, который будет отвечать только самым высоким требованиям. Главной особенностью такого доступного смартфона считается то, что у него есть функции, которые вы не найдете в моделях других производителей. В таких смартфонах оперативная память может быть от 1 до 3 Гб, а внутренняя от 4 до 64 Гб, с возможностью пользоваться флеш памятью до 128 Гб с помощью Miсro SD, а также вы сможете просматривать большое количество видео и изображений в высоком качестве. При необходимости вы сможете пользоваться двумя сим картами, одна из которых занимает слот Miсro SD.
Купить недорого смартфон Хiaomi на сайте city.com.ua с возможностью доставки в любую точку Украины
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