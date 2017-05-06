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Ощадбанк підготував сюрприз для меломанів
21:47 05.05.2017 |
Ощадбанк підготував сюрприз для меломанів - картку лімітованої серії Visa Prepaid з ексклюзивним дизайном Євробачення-2017, яку можна отримати без документів та очікування. Придбати таку картку можна у відділенні Ощадбанку або ж замовити її прямо зараз на сайті http://promo.oschadbank.ua/, не витрачаючи час на відвідування відділення.
Під час проведення Євробачення-2017 картку Visa Prepaid можна придбати у менеджера Ощадбанку на стенді міжнародної компанії VISA на території «Євромістечка» на Хрещатику.
Всі користувачі карток Visa Prepaid від Ощадбанку з 25 квітня по 30 вересня 2017 року зможуть взяти участь в ексклюзивній акції «Просто співай!». За її умовами кожні десять днів визначається десять переможців - володарів цінних подарунків. Намистини в сріблі та портативні зарядні пристрої з символікою Євробачення-2017 розігруються до кінця червня, а з липня - нові подарунки! Окрім того, щомісяця, серед учасників акції розігруються головні подарунки - інноваційний NFC-сюрприз, аналогів якому в Україні немає!
Для участі в акції потрібно зареєструвати картку на сайті http://promo.oschadbank.ua/ та обрати бажаний подарунок із запропонованих позицій.
Після реєстрації кожна покупка, незалежно від суми, оплачена Visa Perepaid у торгово-сервісній мережі України, у тому числі в Інтернеті, автоматично бере участь у розіграші призів. Картку оснащено безконтактним чип-модулем, тож здійснити оплату можна в один дотик. Отже, чим більше покупок тим більше шансів на виграш!
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