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Топливно-энергетический комплекс
Солнечная электростанция: прибыль или прихоть?
12:37 14.04.2017 |
Все больше и больше украинцев задумываются над домашними солнечными электростанциями. Кто из интереса к технологии, кто из необходимости бесперебойного электроснабжения, но все чаще с целью заработать.
По данным компании-проектанта и поставщика солнечных электростанций Artenergy в 2016 году запросы на сетевые солнечные электростанции возросли на 250% по сравнению с 2015 годом, в 2017 году тенденция сохранилась, при том, что еще даже не начался летний сезон.
Так ли прибыльно установить дома солнечную электростанцию? Конечно, если это будет автономная солнечная электростанция, предназначенная для снабжения электроэнергией самого дома (или офиса, гостиницы, базы отдыха, дачи, автозаправки в конце концов), то окупаемость такой станции обычно 9-10 лет и обойдется она в зависимости от потребления и оборудования в районе 1,5 EUR/Ватт. Автономная - один из дорогих видов солнечных электростанций, т.к. станция не просто вырабатывает электроэнергию, в такой станции есть необходимость накапливать выработанную электроэнергию (а это заранее приобретенные аккумуляторные батареи) для снабжения дома в вечернее и ночное время. Но и преимущество на лицо - энергонезависимость от городских сетей, отключений, перебоев.
В отличие от автономной станции, сетевая фотоэлектрическая станция не нуждается в аккумуляторных батареях, т.к. вовсе не накапливает энергию. Предназначение такой станции - генерация выработанной электроэнергии в общую сеть по «зеленому тарифу». Стоимость Ватта такой электростанции уже 1,1 EUR/Ватт и каждый солнечный день возвращает частичку стоимости путем выработки. Реальный срок окупаемости такой электростанции - 5-6 лет, далее получается чистый доход от количества вырабатываемой электроэнергии. Более точные спецификации и расчеты цены для каждого вида солнечных электростанций можно посмотреть на сайте www.artenergy.com.ua или воспользоваться калькулятором СЭС на главной странице.
Подобная технология уже давно используется на Западе, когда крыша практически каждого частного дома блестит солнечными панелями и «зарабатывает» своим хозяевам средства, пока те находятся на работе. Еще один неплохой источник пассивного дохода.
В Украине для внедрения альтернативных источников энергии дома есть все необходимое: достаточное количество солнечных дней, зеленый тариф и компании-проектировщики.
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