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Активная жизнь с РАДАБАНК
09:54 14.04.2017 |
Если для Вас нет ничего важнее, чем быстрая езда, адреналин в крови и яркие впечатления, тогда это уникальное предложение для Вас. ПАО «АБ «РАДАБАНК» кредитует покупку спецтехники!
Теперь Вы легко можете приобрести желанную экстримтехнику, такую как:
* Квадроциклы;
* Гидроциклы;
* Мотовездеходы;
* Родстеры
В салонах нашего партнёра - компании «Логос Спорт», девиз которой: «Удовольствие, переходящее в панику!», как нельзя лучше описывает товары, которые они предлагают.
Скоро лето, поэтому наиболее актуальным становится приобретение своего личного водного мотоцикла. Имея самый широкий выбор моделей в отрасли, BRP предлагает каждому поклоннику отдыха на воде модель гидроцикла Sea-Doo, соответствующую именно его пожеланиям!
Так что успейте приобрести гидроцикл с современным дизайном и полным набором непревзойденных функциональных характеристик и ходовых качеств, достигаемых за счет применения передовых инновационных технологий, сочетание которых позволило получить гидроциклы, отличающиеся доселе невиданным уровнем технического совершенства.
Также, собственный водный мотоцикл может служить не только для развлечения, но и средством заработка.
В любом случае личный гидроцикл подарит своему хозяину незабываемые ощущения, а езда на нём станет любимым видом спорта, любого, кто хоть раз попробует прокатиться по водной глади.
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