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Государственные закупки для всех
12:47 11.04.2017 |
Кому-то это покажется удивительным, но в настоящее время в Украине предпринята попытка сделать прозрачными государственные закупки, и в какой-то мере, она даже работает, что совсем уж удивительно. Государственные закупки и тендеры теперь стали отчасти доступными для участия в них простых, самых обычных граждан Украины и частных коммерческих структур. Более того, места для проведения закупок и тендеров уже давно локализируются по-современному – во всемирной паутине. Так, не так давно на просторах украинского интернета появился замечательный веб-ресурс open-tender.com.ua, на котором, что явствует даже из названия, постоянно проводятся различные тендерные торги для публичных госзакупок.
На сайте есть форма регистрации онлайн: заполнив ее и залогинившись, каждый может принять участие в публичных государственных закупках. На сайте предоставлена возможность ознакомиться абсолютно со всеми публичными государственными закупками, которые проводятся на данный момент, а также воспользоваться всеми сопутствующими сервисами. Например, по состоянию на начало апреля 2017 года на сайте в режиме онлайн было выставлено почти 750 тысяч госзакупок, и в тендере на каждую из них пользователи могли поучаствовать. Чтобы разобраться в таком огромном количестве предложений, на сайте работает поиск.
Электронная торговая площадка «OPEN TENDER закупки» является зарегистрированным и официальным участником системы электронных торгов «PROZORRO» и прошла авторизацию по всем уровням аккредитации – от первого до четвертого. Сайт open-tender.com.ua представляет собой уникальную для украинского потребителя и крайне удобную систему электронных закупок. Система эта абсолютно прозрачна, что делает невозможным коррупцию и создает равные условия для всех на рынке государственных закупок. Команда, обслуживающая сайт, состоит из настоящих профессионалов своего дела, которые готовы помочь новичкам и новым пользователям как в вопросах конкретно работы сайта, так и в нюансах самих закупок.
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