УКРГАЗБАНК внедрил кредитную программу «ЭКО-энергия», которая предусматривает финансирование физических лиц на приобретение и установку «под ключ» солнечных электростанций, солнечных коллекторов и тепловых насосов для домохозяйств.

Благодаря договоренностям с компаниями-партнерами, которые занимаются производством и установкой такого оборудования, УКРГАЗБАНК предлагает своим клиентам процентную ставку по кредитной программе «ЭКО-энергия» от 0,01% годовых.

Максимальная сумма кредитования составляет 1 млн гривен, срок - до 5 лет.

Солнечные электростанции позволяют домохозяйствам генерировать электроэнергию от солнца и использовать ее для собственных нужд, а избыток продавать во всеукраинскую электросеть по «зеленому тарифу».

«Домашняя солнечная электростанция - это не только реальная возможность обеспечить энергетическую независимость своей семьи, но и замечательный бизнес-проект. Ведь на сегодняшний день «зеленый тариф» для солнечных электростанций составляет 0,18 евро за 1 кВт*ч, таким образом, установив на крыше собственного дома СЭС можно обеспечить себе дополнительный ежемесячный доход до 10 тыс. гривен», - отметила заместитель Председателя Правления УКРГАЗБАНКА Инна Тютюн.

Солнечные коллекторы также генерируют электроэнергию, которая используется для подогрева воды для нужд домохозяйства (отопление, бойлеры, бассейны и т.п.).

Тепловые насосы генерируют тепло из воздуха или земли, и также используются для подогрева воды для нужд домохозяйства.

Кредитная программа «ЭКО-энергия» разработана УКРГАЗБАНКОМ в рамках реализации стратегии ЭКО-банкинга. Она предусматривает финансовую и консультационную поддержку клиентов, которые воплощают в жизнь проекты, связанные с эффективным использованием ресурсов, альтернативной энергетикой и минимизацией вредного воздействия на окружающую среду.

Подробнее об условиях программы читайте здесь.