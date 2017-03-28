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Топливно-энергетический комплекс
Вирушайте до Канн із Mastercard®
08:21 28.03.2017 |
Вирушайте до Канн із Mastercard®
* Розраховуйтеся преміальними картками Gold Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard® або World Elite Mastercard®.
* Станьте зіркою поміж зірок - отримайте унікальну можливість пройти червоною доріжкою під спалахи фотокамер на Каннському кінофестивалі*.
*Акція триває з 25.02.2017 по 25.04.2017 включно на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької й Луганської областей. Фонд Заохочень Акції складається з двох сертифікатів на туристичні послуги, що дає можливість отримати поїздку до міста Канни (Франція) на три дні (25.05-27.05.2017 р.) під час проведення Каннського кінофестивалю 2017 року.
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