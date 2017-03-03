"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
Финансовые новости
- |
- 03.03.17
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нужна детская одежда? Загляните в Brandcod!
09:24 03.03.2017 |
Выбор хорошей детской одежды – непростая задача для каждого родителя. Ведь если для себя можно брать просто что-то красивое и яркое, то для детей нужно брать еще и безопасное, приятное к телу, износостойкое. Маленькие первооткрыватели не очень-то берегут свои вещи – поэтому даже те ткани и фасоны, которые во взрослом гардеробе выдерживают годы, в детском сдают позиции очень быстро. Нет на примете ни бренда, ни торговой точки? Рекомендуем вам посмотреть кофточки для новорожденных, платья, брюки, костюмы и водолазки в интернет-магазине Brandcod. Детская одежда в магазине Brandcod – это всегда безупречное качество, модные расцветки, стильные фасоны и большой ассортимент.
Детские вещи предлагают многие и обычные, и онлайн магазины. И все-таки, на что следует обращать внимание в первую очередь, выбирая пижамы для детей, выходные наряды, платья, брюки, гольфы, кофты? Вот основные показатели качества:
Где можно обновить гардероб для ребенка в Украине с гарантией качества и минимальными затратами? Мы рекомендуем вам купить детские футболки в интернет магазине Brandcod или любую другую интересующую вас одежду. Менеджеры магазина всегда на связи и будут рады ответить на любые ваши вопросы. Удобство заказа детских платьев в магазине Brandcod в один клик не вызывает сомнений – вам не нужно никуда идти и заполнять кучу полей на сайте – просто положили товар в корзину, и он уже ваш. Процедура регистрации на сайте очень простая, но если вы не хотите проходить ее, то сможете оформить заказ и без нее. Стоит ли регистрироваться? Да, потому что в магазине предусмотрена своя политика лояльности для зарегистрированных клиентов – кроме того, после прохождения простой процедуры они сразу же получают 10% скидку на покупки. Другие преимущества покупок в Brandcod:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС продлил замораживание активов 15 украинских высокопоставленных экс-чиновников до 6 марта 2018
|Почему снова активизировались бои на трассе "Бахмутка"
Трудно не заметить, что так называемая "Луганская народная республика" любит держаться в тени своей старшей суррогатной сестры ("ДНР") - пожалуй Плотницкому из-за дерибана шахт и заводов некогда воевать. Однако, полностью избегать боевых действий она не может - статус бандформирования обязывает.
|"ДНР" опубликовала полный список "отжатых" украинских предприятий
|НБУ признал неплатежеспособным Вектор Банк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Весь март дарите своим любимым цветы с Банком ПИВДЕННЫЙ и Mastercard!
|Почему миллионы людей ожидают появления Volkswagen Tiguan 2017 года
|В Украине запустили технологию мгновенной оплаты коммунальных платежей через QR-коды
|ПриватБанк объявил специальные условия для фрилансеров из Upwork
|ПУМБ запустил новый кредит наличными ВСЕЯСНО без страховки и дополнительных комиссий
|В Европу за 50 у.е. на мартовские праздники? Легко - с icON25!
Это интересно
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.
|Citroen представил свой самый технологически продвинутый автомобиль
Марка DS, принадлежащая Ситроену, представила компактный кроссовер DS 7 Crossback. Он стал одной из самых технологически продвинутых моделей производителя, получив систему ночного видения, адаптивную подвеску, светодиодные фары, поворачивающиеся на 180 градусов, и гибридную силовую установку.
|Porsche Design анонсировала ноутбук-трансформер Book One за $2500
|Как найти интересные идеи для бизнеса
|Samsung зарегистрировала марку сгибаемого смартфона Galaxy X в Южной Корее
|Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов