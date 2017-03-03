Выбор хорошей детской одежды – непростая задача для каждого родителя. Ведь если для себя можно брать просто что-то красивое и яркое, то для детей нужно брать еще и безопасное, приятное к телу, износостойкое. Маленькие первооткрыватели не очень-то берегут свои вещи – поэтому даже те ткани и фасоны, которые во взрослом гардеробе выдерживают годы, в детском сдают позиции очень быстро. Нет на примете ни бренда, ни торговой точки? Рекомендуем вам посмотреть кофточки для новорожденных, платья, брюки, костюмы и водолазки в интернет-магазине Brandcod. Детская одежда в магазине Brandcod – это всегда безупречное качество, модные расцветки, стильные фасоны и большой ассортимент.

Детские вещи предлагают многие и обычные, и онлайн магазины. И все-таки, на что следует обращать внимание в первую очередь, выбирая пижамы для детей, выходные наряды, платья, брюки, гольфы, кофты? Вот основные показатели качества:

материал (он должен быть натуральным и прочным);

соответствие санитарным нормам (это обязательное требование);

размерные таблицы (делая по ним покупку в интернет-магазине, вы не прогадаете с размером);

безопасность (отсутствие продуктов нефтехимии и других вредных веществ в составе);

наличие всех необходимых сертификатов качества.

Где можно обновить гардероб для ребенка в Украине с гарантией качества и минимальными затратами? Мы рекомендуем вам купить детские футболки в интернет магазине Brandcod или любую другую интересующую вас одежду. Менеджеры магазина всегда на связи и будут рады ответить на любые ваши вопросы. Удобство заказа детских платьев в магазине Brandcod в один клик не вызывает сомнений – вам не нужно никуда идти и заполнять кучу полей на сайте – просто положили товар в корзину, и он уже ваш. Процедура регистрации на сайте очень простая, но если вы не хотите проходить ее, то сможете оформить заказ и без нее. Стоит ли регистрироваться? Да, потому что в магазине предусмотрена своя политика лояльности для зарегистрированных клиентов – кроме того, после прохождения простой процедуры они сразу же получают 10% скидку на покупки. Другие преимущества покупок в Brandcod:

Максимальный ассортимент детской одежды, который постоянно обновляется и пополняется.

Известные бренды и гарантия их оригинальности.

Постоянные акции и скидки, программы лояльности.

Высокий уровень сервиса.

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