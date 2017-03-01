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Топливно-энергетический комплекс
Почему миллионы людей ожидают появления Volkswagen Tiguan 2017 года
18:27 28.02.2017 |
Автолюбители из разных стран мира уже давно полюбили бренд Фольксваген за неизменное качество, яркую индивидуальность и демократичную ценовую политику на продукцию компании.
Пересаживаясь за руль немецкого автомобиля, водители чувствуют себя уверенно и максимально комфортно. Им обеспечен высокий уровень безопасности за счет активных и пассивных систем, а также благодаря тому, что были установлены усовершенствованные стойки стабилизатора. Сегодня миллионы поклонников этого бренда с нетерпением ожидают появления в автосалонах нового детища всемирно-известного автоконцерна Volkswagen Tiguan 2017 года.
В чем заключается «изюминка» нового Фольксвагена?
Новинка 2017 года Volkswagen Tiguan с первого взгляда производит неизгладимое впечатление на людей, предпочтение отдающих крупным автомобилям. Машина имеет стильный внешний вид, в котором просматривается индивидуальный характер. При ее разработке производителем были задействованы инновационные технологии, которые позволили существенно улучшить его проходимость и управляемость. Все запчасти Фольксваген находятся в свободной продаже, поэтому у владельцев авто не возникнет проблем с их техническим обслуживанием и ремонтом.
Внутри салона внимание сразу привлекает не только изысканное убранство, но и усовершенствованная приборная панель, на которой располагаются основные и дополнительные устройства. В непосредственной видимости водителя располагается встроенный дисплей, на который выводится вся необходимая в дороге информация. При необходимости владелец автомобиля может подключить к системе свой смартфон, благодаря чему его руки будут свободны и он может вести беседу в процессе движения.
Технические особенности новинки
Volkswagen Tiguan отличается от своих предшественников не только внешним видом, но и улучшенными техническими возможностями:
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