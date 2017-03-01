Автолюбители из разных стран мира уже давно полюбили бренд Фольксваген за неизменное качество, яркую индивидуальность и демократичную ценовую политику на продукцию компании.

Пересаживаясь за руль немецкого автомобиля, водители чувствуют себя уверенно и максимально комфортно. Им обеспечен высокий уровень безопасности за счет активных и пассивных систем, а также благодаря тому, что были установлены усовершенствованные стойки стабилизатора. Сегодня миллионы поклонников этого бренда с нетерпением ожидают появления в автосалонах нового детища всемирно-известного автоконцерна Volkswagen Tiguan 2017 года.

В чем заключается «изюминка» нового Фольксвагена?

Новинка 2017 года Volkswagen Tiguan с первого взгляда производит неизгладимое впечатление на людей, предпочтение отдающих крупным автомобилям. Машина имеет стильный внешний вид, в котором просматривается индивидуальный характер. При ее разработке производителем были задействованы инновационные технологии, которые позволили существенно улучшить его проходимость и управляемость. Все запчасти Фольксваген находятся в свободной продаже, поэтому у владельцев авто не возникнет проблем с их техническим обслуживанием и ремонтом.

Внутри салона внимание сразу привлекает не только изысканное убранство, но и усовершенствованная приборная панель, на которой располагаются основные и дополнительные устройства. В непосредственной видимости водителя располагается встроенный дисплей, на который выводится вся необходимая в дороге информация. При необходимости владелец автомобиля может подключить к системе свой смартфон, благодаря чему его руки будут свободны и он может вести беседу в процессе движения.

Технические особенности новинки

Volkswagen Tiguan отличается от своих предшественников не только внешним видом, но и улучшенными техническими возможностями:

оснащаются мощными силовыми агрегатами (2-литровый турбодизель);

на любом дорожном покрытии машина ведет себя предсказуемо и очень устойчиво;

современная оптика, позволяет спокойно управлять автомобилем даже в вечернее и ночное время суток;

усовершенствованная колесная база (все комплектующие можно приобрести в интернет-магазине http://exist.ua/);

просторный и комфортный салон;

центральная консоль обеспечивает доступ водителю ко всем опциям и приборам;

эргономичные сиденья имеют функцию регулировки во всех направлениях;

система подогрева предупреждает замерзание и появление конденсата на лобовом и заднем стекле, рулевом колесе (сиденья также имеют подогрев) и т. д.



