Клиенты интернет-магазина «Киевстар» теперь смогут покупать товары, оплачивая на сайте только часть покупки. Киевстар и ПриватБанк запустили услуги онлайн-кредитования «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», что дает возможность мгновенно оформлять рассрочку прямо на сайте shop.kyivstar.ua/ua. При своевременном внесении всех платежей пользование «Оплатой частями» для покупателя бесплатное, а сервисом «Мгновенная рассрочка» - с незначительной переплатой.

Чтобы оформить покупку в интернет-магазине «Киевстар» в кредит, покупателю достаточно выбрать товар на сайте магазина и способ оплаты («Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка») и указать реквизиты своей пластиковой карты. После этого остается подтвердить операцию с помощью пароля, который приходит на мобильный телефон клиента, получить подтверждение банка о возможности выдачи кредита.

На сегодняшний день сервис беспроцентного кредитования «Оплата частями» ПриватБанка работает в большинстве украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и др.