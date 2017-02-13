ПриватБанк значительно увеличил возможности использования клиентами кредитных средств банка с помощью кредитных карт. Как сообщили в банке, максимальный размер кредитного лимита, которыми могут пользоваться клиенты Приватбанка, увеличен в два раза до 50 тыс. грн для держателей "Универсальных" карт и до 75 тыс. гривен для пользователей Gold кредитных карт.

"Стабильная ситуация на денежном рынке позволяет банку активизировать кредитование населения, - заявил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - На сегодняшний день наши клиенты, в первую очередь владельцы зарплатных карт, уже получили возможность пользоваться дополнительными кредитными средствами банка на сумму свыше 1 млрд грн".

В ПриватБанке отметили, что дополнительная кредитная поддержка клиентов позволит пользоваться средствами без ощутимой нагрузки на семейный бюджет. С учетом льготного 55-дневного периода пользования кредитом кредитная поддержка банка для клиентов практически бесплатной.

На сегодняшний день кредитными картами банка пользуются более 7,5 миллионов человек, при этом более 6 миллионов клиентов постоянно используют кредитные лимиты для оплаты товаров и услуг.