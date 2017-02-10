Відбулося офіційне відкриття сервісного центру Huawei, який знаходиться в Києві за адресою вул. Русанівська набережна, 8.

Двері центру сервісного обслуговування Huawei будуть відкриті з 10:00 до 19:00 в робочі дні та з 10:00 до 18:00 в суботу та неділю.

Новий сервісний центр запропонує українцям послуги якісного ремонту пристроїв Huawei. Наші спеціалісти використовуватимуть виключно сучасне апаратне та програмне обладнання, яке дає можливість максимально швидко та якісно повернути пристрій до життя.

«Компанія Huawei активно інвестує у створення сервісної інфраструктури на глобальному рівні. Відкриваючи ексклюзивний сервісний центр в Україні, ми прагнемо забезпечити преміальний рівень обслуговування та надати широкий спектр послуг для наших користувачів», - коментує Кевін Чжоу, начальник департаменту Huawei BG в Україні.

До середини 2016 року компанія уже відкрила понад 1 300 сервісних центрів в усьому світі. За рівнем задоволеності обслуговуванням сервісні центри Huawei уже займають перше місце в таких країнах, як Китай, Польща, Мексика та Єгипет.

Про роботу українського сервісного центру розповідає Михайло Бумагін, генеральний директор «Крок-ТТЦ», партнера Huawei по сервісному обслуговуванню в Україні:

«У цьому сервісному центрі ми прагнемо зосередити всі регіональні звернення по Україні, які надходять безпосередньо з 45 українських приймальних пунктів і партнерських роздрібних мереж. Метою нашої роботи є висока якість, швидкість і задоволеність користувачів обслуговуванням».

Крім основних послуг для відвідувачів центру, таких як, наприклад, безкоштовна діагностика смартфонів Huawei, усунення неполадок або заміна комплектуючих, що вийшли з ладу, власники пристроїв Huawei зможуть скористатися і додатковими. Клієнти зможуть модернізувати свої SIM-карти, безкоштовно підігнавши їх під необхідний формат - micro-SIM або nano-SIM. Ми націлені ремонтувати телефони протягом однієї години за умови наявності всіх необхідних запчастин. У випадку якщо ремонт буде більш складним, відповідно до законодавства України, клієнту буде запропонований підмінний фонд на час ремонту пристрою.

Центр буде виконувати роль шоу-руму - тут буде представлена лінійка продуктів компанії Huawei, які реалізуються в торговельних мережах України.

Працюючи в Україні майже 20 років, компанія Huawei залишається вірною своїм принципам - активно розвивати бізнес із метою надати українцям як високоякісний продукт, що поєднує інноваційні технології і стильний дизайн, так і високоякісний сервіс із обслуговування своїх пристроїв.