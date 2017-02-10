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Кредит от человека человеку: новинка на рынке Украины
10:37 10.02.2017 |
Мировой объем рынка «Р2Р» растет каждый день. Это означает, что кредитование «от человека человеку» становится все более популярным. Данный метод кредитования влияет на быстрый рост сегмента розничной выдачи кредитов.
Развитие прямого кредитования будет способствовать развитию рынка кредитования, а, следовательно, и экономической системы. Сегодня Украина находится в тяжелом экономическом положении. Рынок кредитования стоит. Так как банки не выдают кредиты из-за высоких рисков их невозврата, а число потенциальных заемщиков растет с каждым днем. Выходом из такого положения может стать «Р2Р» кредитование.
Преимущества «Р2Р»:
Сегодняшнее положение на рынке кредитования говорит о том, что заемщики и инвесторы выказывают недоверие к системе «Р2Р». Чтобы сотрудничество сторон было надежным, компания AFA приглашает к сотрудничеству в реальном времени.
Что мы предлагаем инвесторам:
В свою очередь,
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