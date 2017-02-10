Мировой объем рынка «Р2Р» растет каждый день. Это означает, что кредитование «от человека человеку» становится все более популярным. Данный метод кредитования влияет на быстрый рост сегмента розничной выдачи кредитов. «Р2Р» кредитование Украина запустила совсем недавно. Сегодня этот метод не пользуется большой популярностью, особенно у инвесторов. Эксперты компании AFA подготовили краткий обзор, который позволит ознакомиться с преимуществами и недостатками этой системы.

Развитие прямого кредитования будет способствовать развитию рынка кредитования, а, следовательно, и экономической системы. Сегодня Украина находится в тяжелом экономическом положении. Рынок кредитования стоит. Так как банки не выдают кредиты из-за высоких рисков их невозврата, а число потенциальных заемщиков растет с каждым днем. Выходом из такого положения может стать «Р2Р» кредитование.

Преимущества «Р2Р»:

Инвесторы получат высокие доходы, которые превысят доходы от депозитных ставок.

Каждый месяц вкладчик получает возврат кредита, который он выдал. Тут стоит заметить, что заемщика следует выбирать очень тщательно.

Заемщик получает возможность получить выгодный кредит по низким процентным ставкам в удобной ему валюте. Например, AFA предлагает ставки – от 2% ежемесячно, а уровень выплат может составить до 80% от суммы залоговой недвижимости.

Заемщик может не беспокоиться о скрытых комиссиях и штрафах, которые могут привести к значительным переплатам.

Сегодняшнее положение на рынке кредитования говорит о том, что заемщики и инвесторы выказывают недоверие к системе «Р2Р». Чтобы сотрудничество сторон было надежным, компания AFA приглашает к сотрудничеству в реальном времени.

Что мы предлагаем инвесторам:

Прямое кредитование, которое позволит вложить деньги выгодно, просто и надежно.

Мы ориентируемся на кредитование под залог недвижимости. В нашем арсенале более 5 программ кредитования с выгодными и гибкими условиями.

Инвесторы могут быть уверены в том, что перед вложением их средств, сотрудники тщательно проверяют заемщика и залоговый объект.

Мы осуществляем полный контроль над обязательствами.

Сотрудники полностью контролируют платежи, осуществляемые заемщиком, разрабатывают графики выплат по кредиту, решают вопросы, возникшие по ходу осуществления пунктов и положений договора.

Если заемщик нарушает условия, регулирование вопросов юридического и финансового характера мы берем на себя.

Сотрудничаем до тех пор, пока займ не будет погашен полностью.