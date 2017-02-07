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Топливно-энергетический комплекс
Зачем страховать автомобиль
11:19 06.02.2017 |
Машина уже давно перестала быть предметом роскоши, превратившись в повседневную необходимость. На сегодняшний день практически каждый пятый житель страны является владельцем собственного автомобиля. Однако, не смотря на доступность, данное транспортное средство по-прежнему остается дорогостоящим. Многим приходится брать кредит, чтобы выплатить за машину всю сумму сразу. В связи с этим логично будет защитить свою машину от каких-либо повреждений, которые могут случиться в процессе дорожного движения. И более полной и оптимальной страховкой является Каско. Она предусматривает выплату достаточно больших денежных сумм страховой компанией, в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций. При этом,
Поскольку водители заинтересованы не только в страховании из-за того что она позволяет защитить собственное транспортное средство. Но и предусматривая такие случаи, когда результаты ДТП определенным образом сказываются на другом автомобиле, который также попал в аварийную ситуацию. Если виноват водитель, то ему придется возмещать все убытки, которые он нанес другому автолюбителю. Тем не менее, решить эту проблему можно довольно просто, ведь для этой цели была разработана специальная страховая программа.
Сегодня существует два основных страховых полиса – это ОСАГО и КАСКО. Прежде чем обзавестись собственным транспортным средством, не лишним будет определиться с самой программой страхования. С ее помощью можно избежать серьезных неприятностей, спровоцированных аварийной ситуацией, случившейся во время дорожного движения. Ведь возникнуть страховой случай может даже тогда, когда владелец автомобиля даже не за рулем, а мирно отдыхает в собственном доме. Это может быть либо угон машины, либо хищение какой-то ее комплектующей. Пострадать транспортное средство может даже в результате неблагоприятных погодных условий. И чтобы не оказаться застигнутым врасплох всеми этими непредвиденными обстоятельствами, лучше всего заранее позаботиться о страховом полисе. В противном случае, владельца автомобиля ожидают достаточно большие непредвиденные расходы.
Чтобы оформить подобный полис, достаточно обратиться в любую транспортную компанию, которая предлагает данный вид услуг по наиболее приемлемой стоимости. Но важно знать, что в результате подсчета всех нюансов и особенностей водителя, стоимость окажется несколько иной.
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