В процессе эксплуатации газовых котлов возникают различные неисправности, причиной которых чаще всего становится неправильное обслуживание или засорение отдельных деталей оборудования. Можно ли отремонтировать газовый котел своими руками и какие правила безопасности необходимо соблюдать, подскажут эксперты «Акваполиса».

Устранить видимые неполадки и удалить загрязнения пользователи отопительных котлов могут не прибегая к услугам специалистов. Но в некоторых ситуациях ремонт оборудования стоит доверить опытным мастерам.

Неисправности в работе вентилятора наддува

Вентиляторы, которые используются в турбированных газовых котлах, необходимы для удаления угарного газа из камеры сгорания. Оборудование работает на постоянном токе и невысоких оборотах, но все же выходит из строя. Нередко лопасти агрегата засоряются пылью или возникают проблемы с подшипником. Если вентилятор для котла не работает, снижается количество оборотов или появляются посторонние шумы, нужно заменить неисправный подшипник или смазать его машинным маслом. Обслуживание и замену можно провести самостоятельно без привлечения специалиста. Отдавайте предпочтение смазкам на углеродной основе, которые не боятся высоких температур.

При межвитковом замыкании двигателя наблюдаются нагрев корпуса вентилятора и снижение оборотов до критических показателей. В такой ситуации понадобится квалифицированная помощь мастеров. Для устранения неисправности нужно заменить обмотку или установить новый вентилятор, приобрести который можно на сайте http://aquapolis.ua/.

Теплообменник и дымоход

Со временем стенки внутренних каналов теплообменника покрываются накипью, что приводит к снижению эффективности работы котла, перегреву оборудования и поломке циркуляционного насоса. Поэтому рекомендуется чистить теплообменник раз в несколько лет. Удалить минеральные отложения можно самому, воспользовавшись специальной металлической щеткой. Для агрегатов из меди советуем использовать специальный мягкий скребок.

Своевременная очистка составляющих коаксиального дымохода от накопившейся сажи (можно обойтись без вызова мастера) обеспечивает правильный выхлоп газов и приводит к увеличению КПД.

Когда нельзя самостоятельно ремонтировать котел?

Если не работают средства автоматизации или котел не запускается, проведение самостоятельного ремонта не рекомендуется. Велика вероятность вывести устройство из строя, что может привести к утечке газа.

Причина обратиться к специалистам-газовщикам - разгерметизация швов и появление течи. Безотлагательного вызова профессионалов требует и отсутствие тяги в дымоходе. Проверять тягу можно только в случае отсутствия запаха газа в помещении.

Если вы почувствовали отчетливый запах газа и задымленность, необходимо выключить оборудование, распахнуть окна, двери и оперативно покинуть помещение.