Деловая жизнь южной столицы не знает праздников и выходных. Круглый год сюда едут бизнесмены и командированные. Для деловой поездки выбирают комфортное и удобно расположенное жилье. Идеальный вариант - снять квартиру в центре Одессы посуточно от хозяев. Условия для отдыха после работы и деловых встреч в частной квартире гораздо лучше, чем в гостинице, а цены - ниже.

Квартиры для бизнес-туристов: от скромных и компактных до полноценных офисов

Для многих бизнесменов поездка в Одессу давно стала обыденным делом. Эта категория туристов давно отказалась от гостиничных номеров, предпочитая им частное жилье. Арендуя квартиру, гость получает укомплектованное комфортное жилое пространство. Обязательно есть мебель, бытовая и кухонная техника, посуда, спальные и банные принадлежности. По запросу хозяева предоставляют дополнительные полотенца, постельное белье, делают внеочередную уборку.

Предприимчивые и находчивые одесситы знают, как удовлетворить запросы солидных бизнесменов и скромных предпринимателей. Можно снять жилье, удовлетворяющее любым требованиям и бюджету: от компактных 1-комнатных квартир и студио до апартаментов представительского класса с дизайнерским ремонтом и ультрасовременной мебелью. Командированным предоставляются отчетные документы. Для работы в неурочное время есть интернет и Wi-Fi.

Где разместиться?

Большинство бизнес-туристов выбирает квартиры посуточно в центре Одессы. Здесь сосредоточены офисные и государственные здания, хорошая транспортная развязка, множество кафе и ресторанов.

Если поездка рассчитана на 2 дня и дольше, поселившись в Приморском районе, можно превратить ее в увлекательное путешествие. Здесь находятся знаменитые достопримечательности и менее известные колоритные уголки. Приморский район - это близость к морю, большое количество зеленых насаждений, красивые улицы и неповторимые одесские дворики со старинными балконами, парадными, архитектурными элементами на фасадах.

Услуги и правила дома стоит уточнить до бронирования

Когда куплены билеты и назначены деловые встречи, можно определить время заезда и выезда. Если вы приезжаете рано утром или поздно вечером, оговорите этот нюанс с хозяевами. Так, онлайн-портал посуточной аренды «Добово» предоставляет гостям возможность связаться с владельцем до бронирования. Для этого на сайте http://www.dobovo.com/ru/ предусмотрена форма обмена сообщениями.

Не менее важный момент - перечень услуг, которые включены в стоимость, и дополнительных. Иногда за трансфер из/до аэропорта, вокзалов, за внеочередную уборку требуется платить отдельно.

Режим работы ресепшена, возможность заказать завтрак или ужин, арендовать машину с водителем или без, наличие мультиязычного персонала тоже уточняются до бронирования. На сайте Dobovo.com эта информация указана в описаниях дома.