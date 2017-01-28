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Зачем нужен ортопедический матрас
16:26 27.01.2017 |
Врачи ортопеды бьют в набат. С каждым годом увеличивается численность людей с различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Основные причины развития заболеваний – низкая физическая активность и неправильное положение тела во время сна. К счастью, современные производители разрабатывают инновационные модели матрасов. Они обеспечат комфортный сон, улучшат осанку и позволят избавиться от болезней позвоночника. Неправильная и неудобная поза во время сна, затекшие мышцы, хроническая усталость – очень тревожные сигналы. Если вы чувствуете хотя бы один из перечисленных симптомов, значит, пришло время купить ортопедический матрас. Настоятельно рекомендуем на затягивать с походом в магазин, ведь на кону ваше здоровье.
Сайты мебели предлагают широкий ассортимент разнообразных матрасов. Среди них много инновационных моделей, рекомендованных врачами людям, которые желают избавиться от заболеваний опорно-двигательного аппарата и предупредить развитие патологий. Далеко не все предложения на рынке соответствуют современным критериям. Во избежание досадных ошибок важно разобраться, в чем заключаются отличия качественных ортопедических матрасов, изучить отзывы экспертов о понравившейся модели. Также важны рекомендации врачей, они расскажут, какой из видов лучше купить в зависимости от диагностированного заболевания. Это изделия, которое обеспечивают вашему позвоночнику естественное положение. Большая часть современных матрасов соответствуют этому критерию. Естественное положение – это жесткая поддержка шеи и поясницы. В области бедер и поясницы поверхность должна слегка прогибаться.
Какой ортопедический матрас лучше?
Интернет-магазин «Экомебели» предлагает широкий выбор современных ортопедических матрасов
Мы представляем на украинском рынке лучших производителей, продукция которых получила высокие оценки экспертов и рекомендации врачей ортопедов. Наши клиенты получают возможность купить в Киеве ортопедические матрасы безупречного качества с гарантией на 12 месяцев. Вы можете приехать в магазин «Экомебели» или оформить заказ на сайте. Наши консультанты всегда на связи. Они предоставят исчерпывающую информацию о каждой модели и расскажут, как выбрать ортопедический матрас в зависимости от особенностей телосложения или рекомендаций врача.
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