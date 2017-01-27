Кого одаривают в День святого Валентина: лучшие варианты подарков





День всех влюбленных - 14 февраля - особенный праздник. В нем ощущаются оттенки новогоднего волшебства и первые проблески весны. Этот праздник - очередной повод сказать любимым о чувствах. В Украине в День святого Валентина поздравляют и дарят подарки не только любимым, но и друзьям, коллегам, родным - всем, кем дорожат и к кому испытывают симпатию.

Любимым

Ко Дню святого Валентина самый романтичный сюрприз уготован именно им. В преддверии праздника мужчины осаждают ювелирные магазины в поисках подарков женам, любимым девушкам. Стилисты ювелирного портала http://925.com.ua/ рекомендуют подходить к выбору украшений обдуманно. Если вкусовые предпочтения избранницы пока неизвестны, нужно учитывать стиль жизни, возраст, внешность - цвет глаз и волос, черты лица.

Отвечая на вопрос, как выбрать кольцо из серебра для женщины, эксперты единодушно советуют присмотреться к изделиям с драгоценными и полудрагоценными камнями. Сегодня ювелиры оправляют в серебро распространенные и самые редкие, даже эксклюзивные самоцветы.

Многие парни планируют на День святого Валентина самое важное событие - предложение руки и сердца. По традиции для этой цели выбирают кольцо с крупным центральным камнем. Самым подходящим вариантом может стать украшение из родированного серебра с кубическим цирконом - искусственным бриллиантом. Для помолвки можно также подобрать женское серебряное кольцо со вставками из золота или позолотой. Такие изделия - одна из последних находок дизайнеров, вошедшая в моду совсем недавно.

Широкий ассортимент колец, в которых комбинируются золото и серебро, ювелиры адресуют и мужчинам. Такое украшение станет отличным подарком мужу, любимому мужчине ко Дню святого Валентина. Бизнесмены, руководители, мужчины с тонким вкусом и чувством стиля оценят серебряные запонки с золотыми пластинами или вставками из черного оникса.

Детям и родителям

Самый широкий выбор подарков для родных людей: от милых безделушек до изысканных украшений. Вне зависимости от цены вещь должна олицетворять душевное тепло и заботу. Учитывая это, стоит обратить внимание на подарки-обереги - серебряные нательные образки, именные иконки. Отличным подарком станет ювелирное изделие, которое человек сможет носить каждый день: кольцо, цепочка, браслет.

Друзьям

При выборе подарка главное - учесть интересы и образ жизни человека, которому адресован подарок. Лучше, если это будет не безделушка, а полезная вещица - кошелек, чехол для ключей, брелок, блокнот, футболка, аксессуары к гаджетам и компьютерам и т. п. Близкому другу можно преподнести подарок со смыслом - серебряное охранное кольцо, ладанку.

Коллегам

Чтобы подарок не был обязывающим, не стоит выбирать слишком дорогие вещи. Хороший презент к празднику - коробка шоколада или печенья с предсказаниями, оригинальная статуэтка, подарочный набор чая, кофе. Главное, чтобы подаренная вещь создавала настроение и была востребованной.