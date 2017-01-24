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Поділіться фотографією з мандрівок та отримайте шанс виграти призи від Visa!
07:25 23.01.2017 |
Ніщо так не розширює світогляд, як подорожі. А найкращий спосіб зберегти їх у пам'яті - це зробити багато фото. Портрети на тлі історичних пам'яток, пейзажі рідної та далеких країн, веселі групові фото і милі селфі - поділіться приємними моментами подорожей, покажіть секретні, відкриті вами маршрути, розкажіть про ваші найдивовижніші пригоди. Приєднуйтесь до Visa #notatourist - акції для справжніх мандрівників!
Як взяти участь у конкурсі
* Завантажте свою фотографію з подорожі в Instagram або Twitter з 11 січня до 07 лютого 2017
* Використайте в пості 2 хештеги - #notatourist і #visaUA
* Отримайте шанс виграти чудові призи!
Щотижня будуть розіграні портативні зарядні пристрої для телефону.
Головний приз конкурсу - гіроборд!
Щоб побачити свою публікацію на унікальній карті #notatourist, вкажіть також геотег (розташування) місця, де зроблена конкурсна фотографія.
Ця унікальна карта #notatourist стане для вас чудовим порадником для планування майбутніх подорожей. Також за допомогою цієї карти можна ознайомитись з вигідними пропозиціями та привілеями для держателів карток Visa з усього світу.
Поділіться найцікавішим з ваших мандрівок!
Зверніть увагу
Беручи участь у акції, ви погоджуєтеся і приймаєте всі положення Правил Акції.
Подорожі з Visa
Незвідані шляхи чи популярні туристичні маршрути - всюди зручно подорожувати з Visa! Розраховуйтесь карткою Visa в десятках мільйонів торгових точок по всьому світу або знімайте місцеву валюту в банкоматі. Завантажте додаток Visa Explore, щоб знайти сотні пропозицій та акцій для відвідування ресторанів, шопінгу, розваг і відпочинку по всьому світу. Мрійте, досліджуйте, відкривайте нове з Visa! Будьте там, де ви прагнете бути, з додатком Visa Explore!
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